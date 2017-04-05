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В Тверской области составят справочник самых востребованных на рынке труда профессий

05 Апреля 2017 18:24
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Сведения о самых востребованных и перспективных вакансиях на территории Верхневолжья войдут в справочник профессий, который будет размещён на сайте Главного управления по труду и занятости Тверской области. В соответствии с этим списком будут формировать наиболее актуальные направления для обучения безработных граждан и повышения квалификации.

Также в этом году планируется увеличить финансирование на помощь добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Размер субсидии из федерального бюджета составит 5,9 млн рублей, из областной казны будет направлено более 1,4 млн рублей. Средства предназначены на компенсацию расходов по найму жилья и предоставление социальных услуг участникам программы переселения. Увеличение финансирования позволит дополнительно оказать поддержку 54 гражданам.

В целом на реализацию госпрограммы «Содействие занятости населения Тверской области» в этом году заложено порядка 600 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

 

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Метки: рынок труда занятость населения
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