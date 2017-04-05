В Твери домашней кошке поставили диагноз - бешенство

В марте в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию поступило 20 проб патологического материала животных для проведения диагностики бешенства. В четырех случаях диагноз подтвердился.

10 марта бешенство обнаружено у лисы, убитой в сарае в деревне Володеево Калининского района;

21 марта — у кошки, принадлежавшей жительнице Твери;

29 марта — у лисы, найденной в одном из дворов поселка Рыбзавода города Калязин, и у енотовидной собаки, труп которой был обнаружен в личном подсобном хозяйстве жительницы деревни Филатка Калязинского района.