В Твери домашней кошке поставили диагноз - бешенство

В марте в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию поступило 20 проб патологического материала животных для проведения диагностики бешенства. В четырех случаях диагноз подтвердился.
10 марта бешенство обнаружено у лисы, убитой в сарае в деревне Володеево Калининского района;
21 марта — у кошки, принадлежавшей жительнице Твери;
29 марта — у лисы, найденной в одном из дворов поселка Рыбзавода города Калязин, и у енотовидной собаки, труп которой был обнаружен в личном подсобном хозяйстве жительницы деревни Филатка Калязинского района.
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.