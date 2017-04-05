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Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины-инвалида на пожаре в Твери

Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины-инвалида на пожаре в Твери - ТИА
05 Апреля 2017 17:00
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5 апреля утром начался пожар в квартире дома 43Б на улице Орджоникидзе. Почувствовав запах дыма, соседи сразу же вызвали пожарных и попытались спасти находящуюся внутри 54-летнюю женщину. Как рассказывают соседи, женщина кричала и звала на помощь, но дверь выбить не получилось. Хозяйка квартиры была парализована и прикована к постели, 30-летний сын находился на работе. Приехавшие на место пожара спасатели уже обнаружили труп.

По данному факту Московский межрайонный следственный отдел Твери СУ СК РФ по Тверской области проводит проверку. При внешнем осмотре тела погибшей женщины видимых телесных повреждений, кроме следов воздействия пламени и высокой температуры, не обнаружено. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего. Опрошены соседи и сын погибшей. Назначены пожаро-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, а также судебно-медицинская экспертиза.

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Комментарии (2)

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      0 | 0
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