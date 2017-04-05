7 апреля тверичан ждут на экскурсию по цирковому закулисью

7 апреля в Тверском цирке - день открытых дверей! В этот день всех желающих ждет встреча с артистами программы "Звезды Монте-Карло" на манеже Тверского цирка!

Вы увидите репетицию братьев Суанбековых на колесе смелости и джигитовку под руководством Виолетты Александровой-Серж. Также вы сможете осуществить мечту детства и совершить экскурсию в цирковое закулисье, где встретитесь с четвероногими артистами - лошадьми, канадскими пумами и декоративными поросятами. Гостей цирка ждут розыгрыш билетов на представление и еще много приятных сюрпризов!

Начало в 17:00 у центрального входа. Вход свободный.