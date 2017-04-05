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В Твери собирают деньги «Детям Донбасса»

В Твери собирают деньги «Детям Донбасса» - ТИА
05 Апреля 2017 17:13
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Видео

В редакцию ТИА от читателей стали поступать звонки с просьбой узнать, что это за молодые люди с табличками «Детям Донбасса» собирают деньги.

Это Дмитрий Василашко (по паспорту Дмитро). Ему 29 лет и он волонтер международного движения «ЕЖИ». В Тверь молодой человек приехал около двух недель назад из Горловки Донецкой области. Для подтверждения своих слов он предъявил корреспонденту ТИА паспорт и миграционную карту.

В областной столице Дмитрий устроился добровольцем – собирает деньги. А сам работает за еду и крышу над головой.

- Я доброволец,  сам с Донбасса, я интернатовский и решил помогать вот таким же. Разве это плохо?!

Деньги на детей Донбасса Дмитрий собирает почти две недели. Место – «точку» выбирает самостоятельно, самое главное, чтобы там была большая проходимость.

А то, что тут все по-честному, демонстрирует съемочной группе документы – свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации – Межрегиональной благотворительной общественной организации содействия межконфессиональному диалогу «Вместе в новое тысячелетие» и внесение ее в ЕГРЮЛ.

- Сколь денег мы собираем – я не знаю. Я их не считаю, деньги мы сдаем. У нашей группы – 5 человек, есть куратор Анастасия. Где дежурят остальные – не знаю. Мы ходим по обочинам, ходим вдоль транспортного потока, ПДД не нарушаем, в окна не заглядываем, если человек хочет, он сам даст.

Анастасия Неботова, руководитель филиала, куратор :

Фото с сайта yyyyyyy.org

- У нас есть народное движение, фонд, который работает более 20 лет, можно зайти на сайт и ознакомиться с ним. Мы помогаем детям Донбасса. У нас есть ежемесячные и ежегодные отчеты, которые мы выкладываем на сайте. Вы можете перейти по ссылке и там все посмотреть. Каждый день все, что  приносят волонтеры, считается и записывается в акт, а потом переводится на счет фонда каждую пятницу.

Давать деньги или нет – каждый выбирает для себя сам. А мошенники они или нет – этот вопрос ТИА адресует полиции.

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Метки: донбасс донецкая область дети донбасса
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Комментарии (18)

  • zilberman 
    А че у нас там статья за попрошайничество все да? Ну ладно, а как насчет разгуливания по ПЧ? Там то вроде найдется статейка. Раз гуляют свободно, полиция выходит покрывает?

Ничего не имею против детей донбасса, но к попрошайкам с мутными липовыми фондами вопросов дофига и больше.
    05.04.2017 17:27
    1 | 8

    • naumoavika 
      Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://upl.pp.ua/medico
      05.04.2017 18:04
      1 | 0

    • vasvlasov 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://stopsmokee.blogspot.com
      05.04.2017 18:45
      0 | 0

  • BARBAdos 
    к рудене пусть идет, он апрельскую з/п вроде еще никому не обещал отдать...
    05.04.2017 17:27
    1 | 14

  • Vojdy 
    На этом месте, где стоит парень, в районе 12-00 стояла бабенка с таким-же плакатиком. 
Лично мне как-то не очень хочется делиться деньгами с людьми, которые стоят на обочинах.
    05.04.2017 17:28
    0 | 5

    • zilberman 
      Таки не надо грести всех под одну гребенку. Люди на обочинах в благодарность могут чем нибудь тоже поделиться. Сифилисом например.
      05.04.2017 17:31
      0 | 5

  • sad 
    думаю, не стоит точно между машин на светофорах ходить, мне мешает.
почему не встанут при входе того же тц Рубин рядом?
    05.04.2017 17:32
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Почему никто не собирает деньги детЯм Гаити?
    Прикрепленные изображения:
    05.04.2017 17:34
    0 | 3

  • Судья 
    У администрации областной пусть встанут!
    05.04.2017 17:38
    0 | 3

  • zilberman 
    Я нашел предводителя детей донбасса. https://vk.com/id320640485 Правда есть нюанс. Со своим полом дитя еще не определилось.
    Прикрепленные изображения:
    05.04.2017 17:38
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    ...
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    05.04.2017 17:40
    0 | 2

    • TvereZ 
      Не все сейчас помнят и ценят подвиг лейтенанта Шмидта. 
Донбасс как-то ближее - бОльшая  часть сердобольной ЦА в курсе... )))
      05.04.2017 18:23
      0 | 1

  • Инокентий 
    Поучительное видео, смотреть с 26 мин.
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/57402/episode_id/1482090/
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    05.04.2017 18:27
    0 | 0

    • Vojdy 
      Там  всего 26.08.  Чего смотреть? Титры?
      05.04.2017 18:40
      0 | 0

      • Инокентий 
        Извиняйте, с 16!
        05.04.2017 18:43
        0 | 0

  • MikeH 
    Однако, жулики. Вместо отчетов - фуфло.

http://www.deti.zp.ua/show_article.php?a_id=507739

http://mr7.ru/articles/114516/

http://sevosetia.ru/news_full/Obshestvo/Mify-i-fakty-o-lzheblagotvoritelyah/

http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/peterburge-rabotayut-somnitelnie/32461758/
    05.04.2017 18:29
    0 | 0

  • MikeH 
    А вот настоящий благотворительный фонд.

https://vk.com/donbass_ni_shagu_nazad

Собрали-отвезли-отчитались.
    05.04.2017 18:31
    0 | 0

  • russs 
    Это - жульё, не ведитесь. Парняга пускай едет домой, его родина в опасности. Ей нужны призывники.
На майские ожидаются клоуны-продаваны российских флажков на том же месте. Тоже посылайте таких сразу нах!
    Прикрепленные видео:
    Профессор - не желает!
    05.04.2017 18:36
    0 | 1
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