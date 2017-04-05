В Твери собирают деньги «Детям Донбасса»

В редакцию ТИА от читателей стали поступать звонки с просьбой узнать, что это за молодые люди с табличками «Детям Донбасса» собирают деньги.

Это Дмитрий Василашко (по паспорту Дмитро). Ему 29 лет и он волонтер международного движения «ЕЖИ». В Тверь молодой человек приехал около двух недель назад из Горловки Донецкой области. Для подтверждения своих слов он предъявил корреспонденту ТИА паспорт и миграционную карту.

В областной столице Дмитрий устроился добровольцем – собирает деньги. А сам работает за еду и крышу над головой.

- Я доброволец, сам с Донбасса, я интернатовский и решил помогать вот таким же. Разве это плохо?!

Деньги на детей Донбасса Дмитрий собирает почти две недели. Место – «точку» выбирает самостоятельно, самое главное, чтобы там была большая проходимость.

А то, что тут все по-честному, демонстрирует съемочной группе документы – свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации – Межрегиональной благотворительной общественной организации содействия межконфессиональному диалогу «Вместе в новое тысячелетие» и внесение ее в ЕГРЮЛ.

- Сколь денег мы собираем – я не знаю. Я их не считаю, деньги мы сдаем. У нашей группы – 5 человек, есть куратор Анастасия. Где дежурят остальные – не знаю. Мы ходим по обочинам, ходим вдоль транспортного потока, ПДД не нарушаем, в окна не заглядываем, если человек хочет, он сам даст.

Анастасия Неботова, руководитель филиала, куратор :

Фото с сайта yyyyyyy.org

- У нас есть народное движение, фонд, который работает более 20 лет, можно зайти на сайт и ознакомиться с ним. Мы помогаем детям Донбасса. У нас есть ежемесячные и ежегодные отчеты, которые мы выкладываем на сайте. Вы можете перейти по ссылке и там все посмотреть. Каждый день все, что приносят волонтеры, считается и записывается в акт, а потом переводится на счет фонда каждую пятницу.

Давать деньги или нет – каждый выбирает для себя сам. А мошенники они или нет – этот вопрос ТИА адресует полиции.