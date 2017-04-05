В подъезде дома в Кимрах обнаружили труп мужчины

В дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудника "Скорой помощи" о том, что в подъезде дома на одной из улиц города Кимры обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями.

Сотрудники полиции в течение дежурных суток установили личность подозреваемого в убийстве. Им оказался знакомый потерпевшего - житель Кимрского района.

Установили, что в день происшествия потерпевший пришел домой к своему приятелю. Во время общения между ними произошла ссора. Хозяин взял кухонный нож и ударил гостя в живот, после чего покинул квартиру.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. По данным полицейских, задержанный нигде не работает, ранее был судим.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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