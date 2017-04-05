tvernews.ru
05 апреля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В подъезде дома в Кимрах обнаружили труп мужчины

В подъезде дома в Кимрах обнаружили труп мужчины - ТИА
05 Апреля 2017 15:39
Автор:

Фоторепортаж

В дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудника "Скорой помощи" о том, что в  подъезде дома на одной из улиц города Кимры обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями.

Сотрудники полиции в течение дежурных суток установили личность подозреваемого в убийстве. Им оказался знакомый потерпевшего - житель Кимрского района.

Установили, что в день происшествия потерпевший пришел домой к своему приятелю. Во время общения между ними произошла ссора. Хозяин взял кухонный нож и ударил гостя в живот, после чего покинул квартиру.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. По данным полицейских, задержанный нигде не работает, ранее был судим.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Фото https://vk.com/ikimry

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: убийство тверская область
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • naumoavika 
    Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://upl.pp.ua/medico
    05.04.2017 18:04
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Взрыв в Санкт-Петербурге: 10 человек погибли

2017-04-03 15:20
117

1 апреля состоится пробежка для всех желающих!

2017-03-31 18:34
91

Игорь Руденя поддержал марафон по сбору денег на Спасо-Преображенский Собор, пожертвовав мартовскую зарплату

2017-04-04 13:46
90

Прилетал орёл

2017-04-03 20:18
73

В Тверской области после взрыва в Санкт-Петербурге пройдут проверки

2017-04-04 06:52
73

В Тверской области за 120 млн рублей построят поликлинику центра ядерной медицины

2017-04-04 19:46
70

1 апреля состоялась пробежка для всех желающих

2017-04-01 13:46
69

Подстава на дороге в Тверской области

2017-04-03 21:49
48

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100