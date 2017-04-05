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В Твери неизвестные разбили булыжником окно в маршрутном такси: в салоне были пассажиры

05 Апреля 2017 15:34
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5 апреля, в 6.30 в Твери, на проспекте Калинина неизвестный разбил булыжником стекло маршрутного такси №6. Автобус принадлежал ООО "Интершина", которое перевозит пассажиров на основании временных маршрутных карт, выданных в администрации Твери на 180 дней.

По словам представителя перевозчика :

- На проспекте Калинина маршрутное такси остановилось на светофоре. Когда автобус готовился начать движение, пассажиры услышали звук разбитого стекла. Чуть позже в салоне транспортного средства был обнаружен камень размером примерно пять на семь сантиметров.

Во время происшествия в автобусе были пассажиры. К счастью, никто из них не пострадал. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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Метки: разбили окно в маршрутке происшествие в твери маршрутка 6 бросили камень в маршрутку
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Комментарии (6)

  • russs 
    Какой город, такие и теракты.
    05.04.2017 15:42
    2 | 7

    • naumoavika 
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      05.04.2017 18:04
      0 | 0

    • vasvlasov 
      Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую    http://stopsmokee.blogspot.com
      05.04.2017 18:45
      0 | 0

  • hell 
    Мстят те, с которыми договор расторгли...А может обиженные льготники, т.к. на маршруте продолжают отказывать льготникам.  Я сама была свидетелем. Правда бабулька послала их куда по дальше, напомнив участь предыдущих перевозчиков и причину расторжения с ними договора, да и поехала дальше...
    05.04.2017 15:48
    0 | 3

    • hockey 
      да многие льготники такие "льготники"
вспоминается "Операция Ы"
 "где этот чертов инвалид? Не шуми я инвалид!"
      05.04.2017 17:57
      0 | 0

  • ДеД 
    Вот живу я лет тридцать на бульваре ногина... со мной здороваются ежедневно пару сотен граждан... но чтоб в маршрутку камнями таково не видал наверное отстал от жизни
    05.04.2017 17:05
    0 | 0
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