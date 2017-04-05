В Твери неизвестные разбили булыжником окно в маршрутном такси: в салоне были пассажиры

5 апреля, в 6.30 в Твери, на проспекте Калинина неизвестный разбил булыжником стекло маршрутного такси №6. Автобус принадлежал ООО "Интершина", которое перевозит пассажиров на основании временных маршрутных карт, выданных в администрации Твери на 180 дней.

По словам представителя перевозчика :

- На проспекте Калинина маршрутное такси остановилось на светофоре. Когда автобус готовился начать движение, пассажиры услышали звук разбитого стекла. Чуть позже в салоне транспортного средства был обнаружен камень размером примерно пять на семь сантиметров.

Во время происшествия в автобусе были пассажиры. К счастью, никто из них не пострадал. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.