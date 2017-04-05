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Игорь Руденя подтвердил высокую позицию в группе лидеров рейтинга АПЭК

05 Апреля 2017 13:39
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Агентство политических и экономических коммуникаций АПЭК опубликовало рейтинг влияния глав регионов РФ по итогам марта. Тверской губернатор Игорь Руденя сохранил за собой 11 позицию в топ-листе, достигнутую в феврале, и таким образом подтвердил место в группе руководителей с очень сильным влиянием.

По мнению аналитиков, высокая рейтинговая оценка главы Тверской области свидетельствует о продуктивной управленческой политике Игоря Рудени по ключевым вопросам экономической и социальной сферы. Решения губернатора выстраивают стабильный тренд развития территории Верхневолжья, считают эксперты.

- Игорь Михайлович будет долго преуспевать в рейтинге передовых губернаторов и даже повысит свою позицию, - отмечает директор Института экономики и управления, заведующий кафедрой экономики и управления производством ТвГУ Давид Мамагулашвили. - Это объясняется его неравнодушным подходом к проблемам жителей, к задачам развития региона. Он человек реальных дел, и это позволяет ему добиваться высоких результатов в работе, которые получают высокую оценку.

По мнению заместителя председателя Тверской городской Думы Вадима Рыбачука, рейтинг АПЭК реагирует на расширение границ активности губернатора:

- Есть позитивное движение не только по традиционным региональным направлениям. В повестку области сегодня активно встраивается город Тверь. Это свидетельствует о том, что губернатор формирует единый процесс эффективного развития всей территории Тверской области. Такая позиция находит отражение в высоких экспертных оценках работы Игоря Рудени.

Рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России формируется методом закрытого анкетирования. В марте 2017 года в нем участвовали политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения.

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

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Метки: игорь руденя Агентство политических и экономических коммуникаций рейтинг
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Комментарии (12)

  • antiER 
    "Он человек реальных дел"
Хоть одно реальное, выполненное?
    05.04.2017 13:47
    0 | 7

    • Житель подземелья 
      мартовскую зарплату на храм перевел. ну или обещал)))
      05.04.2017 13:59
      0 | 4

      • zilberman 
        Кому теракт, кому деньги на храм, а кому и пиар, что сразу отозвался звонким эхом в рейтингах. Хорошо живем.
        05.04.2017 14:33
        0 | 3

    • ckfdf_nhele 
      Тверская генерация передана под управление городу, и вскоре также произойдет в Водоканалом, надеюсь. Это уже подвиг.
      05.04.2017 15:05
      0 | 0

  • ilich 
    Тут вот новость подлетела из федеральной газеты. По всей видимости, стоит ожидать взрывного роста рейтинга Рудени.

"Пока президент только начинает сомневаться в эффективности реформы здравоохранения в целом, в Тверской области местный Минздрав просят на выход." 
http://og.ru/society/2017/04/05/87870
    05.04.2017 13:49
    0 | 3

    • Proletary 
      Курынина действительно следует повесить за бейцалы на Советской, но совсем не за эти прегрешения. Слишком явно торчат знакомые уши.
      05.04.2017 14:55
      0 | 2

  • russs 
    “Парахана” (высокая позиция)
- она лежит поперек ложа, ее ноги опущены вниз. Он стоит на коленях, или, если она лежит высоко, на ногах, не сгибая их. Наслаждение достигается сильным упором мужчины. Положение женщины должно постепенно меняться, что позволяет использовать все способы полового акта.
    05.04.2017 13:53
    0 | 4

  • bae99 
    А что, только двое лизнули?
    05.04.2017 14:27
    0 | 1

  • MikeH 
    Вы только что прочитали "Вести из параллельной реальности", выпуск от 05 апреля 2017 года.
    05.04.2017 14:45
    0 | 1

  • RSERG 
    Да "по ключевым вопросам экономической и социальной сферы" обещаний много, дел не видать.
    05.04.2017 14:47
    0 | 2

  • Leo-L 
    Лично мне фиолетово на рейтинги, зачем они ваще нужны? Когда что-то сделает из обещанного, то не понадобятся мнения и оценки АПЭК, Мамагулашвили и Рыбачука, сами увидим, мы здесь живем.
    05.04.2017 14:50
    0 | 3

  • Zorkiy 
    По праву на пьедестале: За!
    05.04.2017 14:50
    0 | 2
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