Игорь Руденя подтвердил высокую позицию в группе лидеров рейтинга АПЭК

Агентство политических и экономических коммуникаций АПЭК опубликовало рейтинг влияния глав регионов РФ по итогам марта. Тверской губернатор Игорь Руденя сохранил за собой 11 позицию в топ-листе, достигнутую в феврале, и таким образом подтвердил место в группе руководителей с очень сильным влиянием.

По мнению аналитиков, высокая рейтинговая оценка главы Тверской области свидетельствует о продуктивной управленческой политике Игоря Рудени по ключевым вопросам экономической и социальной сферы. Решения губернатора выстраивают стабильный тренд развития территории Верхневолжья, считают эксперты.

- Игорь Михайлович будет долго преуспевать в рейтинге передовых губернаторов и даже повысит свою позицию, - отмечает директор Института экономики и управления, заведующий кафедрой экономики и управления производством ТвГУ Давид Мамагулашвили. - Это объясняется его неравнодушным подходом к проблемам жителей, к задачам развития региона. Он человек реальных дел, и это позволяет ему добиваться высоких результатов в работе, которые получают высокую оценку.

По мнению заместителя председателя Тверской городской Думы Вадима Рыбачука, рейтинг АПЭК реагирует на расширение границ активности губернатора:

- Есть позитивное движение не только по традиционным региональным направлениям. В повестку области сегодня активно встраивается город Тверь. Это свидетельствует о том, что губернатор формирует единый процесс эффективного развития всей территории Тверской области. Такая позиция находит отражение в высоких экспертных оценках работы Игоря Рудени.

Рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России формируется методом закрытого анкетирования. В марте 2017 года в нем участвовали политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения.

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).