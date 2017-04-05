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30 проектов от города Твери примут участие в конкурсе Программы Поддержки местных инициатив

05 Апреля 2017 14:50
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Администрации районов города Твери совместно с инициативными группами готовятся подавать заявки на участие в конкурсе ППМИ в Министерство Финансов Тверской области.

С января по март администрации районов Твери совместно с инициативными группами прошли путь от проведения собрания жителей до формирования проектно-сметной документации. Проведено более 40 собраний инициативных групп с последующими обсуждениями проектов благоустройства.

В этом году город Тверь подает 30 проектов на конкурс в Министерство Финансов Тверской области. Тематика проектов тесно связана с благоустройством придомовых территорий: асфальтирование дворовых проездов, детские и спортивные площадки, планировка территории с озеленением, система видеонаблюдения «Безопасный двор», установка автоматических ворот, благоустройство контейнерных площадок.

Жители домов, которые стали участниками ППМИ, согласно установленным правилам, подтвердили готовность собрать от 10% до 20% суммы, необходимой для реализации выбранного ими проекта. Еще 40% от его стоимости в виде субсидии предоставит областной бюджет, оставшаяся часть - софинансирование из бюджета города.

Перечень проектов на конкурс:

Ул. Паши Савельевой, д. 6 - система видеонаблюдения «Безопасный двор»;

Ул. Паши Савельевой, д. 52 - система видеонаблюдения «Безопасный двор»;

Ул. Голландская, д. 21 - система видеонаблюдения «Безопасный двор»;

Ул. Луначарского, д. 9 - оборудование резинового покрытия на детской игровой площадке;

Ул. Фадеева д. 38. Корп. 2 – обустройство парковочного кармана;

Ул. Королева, д. 22 – ремонт дворовой территории;

Ул. Можайского, д. 69 - обустройство парковочного кармана;

Октябрьский проспект, д. 65 – система видеонаблюдения и обустройство контейнерной площадки;

Пос. Химинститута, д.33 – благоустройство дворовой территории;

Пос. Химинститута, д.20 – обустройство детского игрового комплекса;

Пос. Химинститута, д. 50 – ремонт дворовой территории;

Бурашевское шоссе, д. 38 – обустройство спортивной площадки;

Ул. 3-ая Пухальского – ремонт дороги;

Ул. Пичугина, д.56 – благоустройство придомовой территории;

Ул. Циолковского, д.26 - обустройство спортивной площадки;

Ул. Громова, д. 22, корп. 1 – ремонт дворовой территории;

Ул. Бобкова, д. 26, корп. 1 - ремонт дворовой территории;

Ул. 1-ая Трусова, д.1 - благоустройство придомовой территории;

Пер. Красной Слободы, д. 7/1 - благоустройство придомовой территории;

Пр-т. 50 лет Октября, д.44а - благоустройство придомовой территории;

1-й пер. Красной Слободы д. 3 - обустройство парковочного кармана;

Ул. Симеоновская, д. 14 - благоустройство придомовой территории;

Ул. Чайковского, д.6. корп. 2 - благоустройство придомовой территории;

Ул. Коробкова, д. 1 – обустройство контейнерной площадки;

Ул. 1-ая Суворова, д. 11 - обустройство контейнерной площадки;

Ул. Коробкова, д.2 – установка системы автоматических ворот;

Смоленский пер. д. 7 – ремонт дворовой территории;

Ул. Чайковского, д. 37 - обустройство парковочного кармана;

Общая стоимость проектов порядка 25 миллионов рублей, софинансирование со стороны жителей города составит порядка 3.5 миллионов рублей, сообщает Управление информации администрации города Твери

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Метки: ППМИ программа поддержки местных инициатив
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Комментарии (4)

  • MikeH 
    Да уж...
    05.04.2017 14:41
    0 | 0

  • RSERG 
    А у меня есть инициатива по благоустройству, причем денег на нее не нужно ни копейки. А инициатива следующая. Не трогайте палисадники в частном секторе, которые стоят с 50-60х годов. Ни кому они не мешают, и нечего их сносить.
    05.04.2017 14:52
    0 | 1

  • 100 % 
    Странно. Во многих дворах понатыкали детских площадок - гуляй-не хочу, без собраний-протоколов и АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО! А чем же сии дворы провинились, что с них требуют от 10 до 20 % стоимости данных конструкций? И ведь согласились, бедолаги.
    05.04.2017 14:57
    0 | 1

  • russs 
    Камеры просють ставить, скоро и оправиться без видеофиксации в городе будет негде!
Хоть бы одна сволочь занялась установкой городских нужников.

Опять повтор новости (от 13:19), что-то сегодня зачастили.
    05.04.2017 14:59
    0 | 1
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