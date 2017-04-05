30 проектов от города Твери примут участие в конкурсе Программы Поддержки местных инициатив

Администрации районов города Твери совместно с инициативными группами готовятся подавать заявки на участие в конкурсе ППМИ в Министерство Финансов Тверской области.
С января по март администрации районов Твери совместно с инициативными группами прошли путь от проведения собрания жителей до формирования проектно-сметной документации. Проведено более 40 собраний инициативных групп с последующими обсуждениями проектов благоустройства.
В этом году город Тверь подает 30 проектов на конкурс в Министерство Финансов Тверской области. Тематика проектов тесно связана с благоустройством придомовых территорий: асфальтирование дворовых проездов, детские и спортивные площадки, планировка территории с озеленением, система видеонаблюдения «Безопасный двор», установка автоматических ворот, благоустройство контейнерных площадок.
Жители домов, которые стали участниками ППМИ, согласно установленным правилам, подтвердили готовность собрать от 10% до 20% суммы, необходимой для реализации выбранного ими проекта. Еще 40% от его стоимости в виде субсидии предоставит областной бюджет, оставшаяся часть - софинансирование из бюджета города.
Перечень проектов на конкурс:
Ул. Паши Савельевой, д. 6 - система видеонаблюдения «Безопасный двор»;
Ул. Паши Савельевой, д. 52 - система видеонаблюдения «Безопасный двор»;
Ул. Голландская, д. 21 - система видеонаблюдения «Безопасный двор»;
Ул. Луначарского, д. 9 - оборудование резинового покрытия на детской игровой площадке;
Ул. Фадеева д. 38. Корп. 2 – обустройство парковочного кармана;
Ул. Королева, д. 22 – ремонт дворовой территории;
Ул. Можайского, д. 69 - обустройство парковочного кармана;
Октябрьский проспект, д. 65 – система видеонаблюдения и обустройство контейнерной площадки;
Пос. Химинститута, д.33 – благоустройство дворовой территории;
Пос. Химинститута, д.20 – обустройство детского игрового комплекса;
Пос. Химинститута, д. 50 – ремонт дворовой территории;
Бурашевское шоссе, д. 38 – обустройство спортивной площадки;
Ул. 3-ая Пухальского – ремонт дороги;
Ул. Пичугина, д.56 – благоустройство придомовой территории;
Ул. Циолковского, д.26 - обустройство спортивной площадки;
Ул. Громова, д. 22, корп. 1 – ремонт дворовой территории;
Ул. Бобкова, д. 26, корп. 1 - ремонт дворовой территории;
Ул. 1-ая Трусова, д.1 - благоустройство придомовой территории;
Пер. Красной Слободы, д. 7/1 - благоустройство придомовой территории;
Пр-т. 50 лет Октября, д.44а - благоустройство придомовой территории;
1-й пер. Красной Слободы д. 3 - обустройство парковочного кармана;
Ул. Симеоновская, д. 14 - благоустройство придомовой территории;
Ул. Чайковского, д.6. корп. 2 - благоустройство придомовой территории;
Ул. Коробкова, д. 1 – обустройство контейнерной площадки;
Ул. 1-ая Суворова, д. 11 - обустройство контейнерной площадки;
Ул. Коробкова, д.2 – установка системы автоматических ворот;
Смоленский пер. д. 7 – ремонт дворовой территории;
Ул. Чайковского, д. 37 - обустройство парковочного кармана;
Общая стоимость проектов порядка 25 миллионов рублей, софинансирование со стороны жителей города составит порядка 3.5 миллионов рублей, сообщает Управление информации администрации города Твери
Комментарии (4)
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russs
05.04.2017 14:59
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