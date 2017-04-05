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В Твери в апреле будут ездить дополнительные автобусы по маршрутам до кладбищ

05 Апреля 2017 12:58
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Перед Пасхой тверичане будут массово посещать кладбища, поэтому  МУП «ПАТП-1» организует дополнительные маршруты и увеличит выпуск на линию автобусов №154.

Изменения будут действовать до конца апреля по выходным дням, на которые выпадают праздники: Вербное воскресение – 8 и 9 апреля, Пасха – 15 и 16 апреля, Радоница – 25 апреля. В эти дни будет организована работа автобусов по следующим направлениям:

- кинотеатр Мир – д. Лебедево - 5 автобусов;

- ост. Вагонзавод - Дм. Черкассы - 4 автобуса;

- ост. Пролетарка – Дм. Черкассы - 5 автобусов.

Автобусы будут отправляться по мере наполнения. На каждом из них будет вывешена табличка с наименованием пункта назначения.

Также в эти дни будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 207 и №154.

На маршруте № 207 «Боровлево 1 – ул. Республиканская – д. Дм. Черкассы – Боровлево 1 (кольцевой)» количество автобусов увеличат до 16 единиц.

На маршруте №154 до 6 единиц. Автобусы будут следовать по следующей схеме: дер. Дмитрово-Черкассы – Окружная дорога – Петербургское шоссе – улица Горького – Речной вокзал – Тверской проспект – улица Советская – улица Софьи Перовской – проспект Калинина – проспект Ленина – проспект 50 лет Октября – Окружная дорога – дер. Лебедево.

Время отправления:

ост. Пролетарка - в сторону Лебедево: 7:55, 9:16, 10:03, 10:23, 10:43, 11:23, 12:08, 12:53, 13:13, 14:13, 14:38, 15:03, 16:28, 17:13, 17:50, 18:25, 19:55;

ост. Вагонзавод - в сторону Дмитрово-Черкассы; 6:48, 8:06, 8:51, 9:29, 10:10, 10:55, 11:40, 12:00, 13:00, 13:25, 13:50, 15:15, 16:01, 16:40, 17:18, 18:01, 18:46, 19:56.

 

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Метки: пасха вербное воскресенье радоница дополнительные автобусы автобусы до кладбища муп патп 1
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Комментарии (2)

  • russs 
    ... в один конец. Договаривайте, чего уж там.
    05.04.2017 14:10
    0 | 1

  • nat9860 
    А почему про 152 маршрутку ничего не написали? Или её уже сняли?
    05.04.2017 15:12
    0 | 0
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