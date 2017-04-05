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Тверские летчики примут участие в военном параде в Санкт-Петербурге

05 Апреля 2017 13:05
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Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа (ЗВО) впервые примут  участие в военном параде в Санкт-Петербурге, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время пилоты приступили к учебно-тренировочным полетам, которые проходят вблизи аэродромов постоянного базирования в Ленинградской, Тверской, Смоленской областях и в Республике Карелия.

Экипажи отрабатывают групповую слетанность во время плановых полетов, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между самолетами в 20 и 40 метров соответственно.

С 10 февраля летчики приступят к тренировкам над аэродромом Левашово в Ленинградской области, а 4 и 7 мая примут участие в репетициях в небе над Дворцовой площадью.  

В воздушной части парада примут участие наиболее опытные экипажи истребителей Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134. Всего – более 40 единиц авиационной техники, сообщает Министерство обороны.

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Метки: парад победы тверские лётчики тверские лётчики готовятся к параду
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Комментарии (2)

  • antiER 
    Военных пора в артистов переименовать. Живут от парада до парада (показательных учений и т.д.) Шойгу только и может за деньги народа цирк устраивать.
    05.04.2017 13:43
    0 | 3

    • pessimist 
      Было уже такое в истории нашей страны. Какие шикарные парады проходили на Красной Площади перед ВОВ! Как радовались и верили в непобедимую силу РККА! Как восторгались Т-35 и ТБ-3! 22 июня поставило все на свои места.
      05.04.2017 14:07
      0 | 1
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