tvernews.ru
05 апреля Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В деревне Алёшево Ржевского района власти закрывают артезианскую скважину - единственный источник питьевой воды

05 Апреля 2017 12:18
Автор:

В дер. Алешево Ржевского района сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением. Имеется угроза полного прекращения водоснабжения жителей.

Суть проблемы в следующем. Житель Москвы, имеющий дом в Алёшево, засомневался в качестве питьевой воды в деревне. Кстати, начиная с 2012 года,  многие жители неоднократно обращались с жалобами в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. По заявлениям представители Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве выезжали на место и брали питьевую воду на анализ, который подтвердил опасения жителей о её несоответствии нормам СанПин. Также неоднократно были обращения в администрацию с/п «Медведево» и администрацию Ржевского района, ГЖИ и Правительство Тверской области.

26 ноября 2015 года Ржевский городской суд обязал администрацию сельского поселения «Медведево» обеспечить население д. Алешево качественной питьевой водой в срок до 1 декабря 2016 года. Однако по состоянию на начало 2017 года ситуация не изменилась.

Активный житель столицы направил повторное обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести повторный анализ воды и тщательно обследовать всю систему водоснабжения деревни Алешево. По результатам проверки был выявлен ряд нарушений и подан иск в Ржевский городской суд.

В итоге, суд признал администрацию сельского поселения виновной в административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ и ...принял решение приостановить эксплуатацию единственной в деревне артезианской скважины и сети водопровода на 90 суток.

Глава администрации с/п «Медведево» пояснил, что обязан исполнить решение Ржевского городского суда и закрыть скважину в дер. Алёшево, а также он уточнил, что в бюджете нет денег на оборудование водопроводной системы системами фильтрации и смягчения жёсткости воды.

Таким образом можно фиксировать один из первых случаев в Ржевском районе, когда борьба за улучшение коммунальных услуг обернулась полным отказом в их предоставлении.

Сообщает Другой Ржевский район

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: деревня алёшево артезианская скважина водоснабжение деревни алёшино ржевский район некачественная питьевая вода коммунальное бедствие водоснабжение
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • russs 
    #сознательныйгражданин
    05.04.2017 12:49
    0 | 3

  • horton 
    ...
    Прикрепленные изображения:
    05.04.2017 13:39
    0 | 1

  • bublik 
    а может Руденя и на фильтры тоже зарплату скинет.
    05.04.2017 13:54
    0 | 3

    • pessimist 
      Да пользовал Руденя эту деревню Алешово в высокой позиции.
      05.04.2017 14:11
      0 | 2

  • mmisha 
    Самое интересное здесь то, что плачевная ситуация со водозаборными скважинами имеет место быть во многих местах, как правило местные администрации или районные и поселковые коммунальные организации имеют кучу проблем с правильным оформлением документации на скважины. Это результаты исследований по химии, баканализам, проекты ЗСО и  лицензия на право пользования недрами, как итог.  Надзорные органы, как правило, понимая эту ситуацию, в основном ограничиваются предписаниями, штрафами и уголовными делами - то есть не рубят с плеча как со свалками, понимая, что без воды амба. Но здесь из-за правильного дурачка-москвича деваться было некуда, по сути жители сами требуют что-то сделать. Вот и закрыли. Причем несоблюдение санитарно-гигиенических норм (понятно, что надо смотреть анализы) по ряду химических веществ и жесткости не так страшно для человека, как многие думают, если это не микробиология и паразиты. Москвич хотел как лучше, но не учел реалий Тверской провинции - денег на такие вещи нет, а поэтому мы просто закроем скважину и усё(((
    05.04.2017 15:04
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Взрыв в Санкт-Петербурге: 10 человек погибли

2017-04-03 15:20
117

1 апреля состоится пробежка для всех желающих!

2017-03-31 18:34
91

Игорь Руденя поддержал марафон по сбору денег на Спасо-Преображенский Собор, пожертвовав мартовскую зарплату

2017-04-04 13:46
89

Прилетал орёл

2017-04-03 20:18
73

В Тверской области после взрыва в Санкт-Петербурге пройдут проверки

2017-04-04 06:52
72

В Тверской области за 120 млн рублей построят поликлинику центра ядерной медицины

2017-04-04 19:46
70

1 апреля состоялась пробежка для всех желающих

2017-04-01 13:46
69

Подстава на дороге в Тверской области

2017-04-03 21:49
48

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100