В деревне Алёшево Ржевского района власти закрывают артезианскую скважину - единственный источник питьевой воды

В дер. Алешево Ржевского района сложилась катастрофическая ситуация с водоснабжением. Имеется угроза полного прекращения водоснабжения жителей.

Суть проблемы в следующем. Житель Москвы, имеющий дом в Алёшево, засомневался в качестве питьевой воды в деревне. Кстати, начиная с 2012 года, многие жители неоднократно обращались с жалобами в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. По заявлениям представители Роспотребнадзора по Тверской области в г. Ржеве выезжали на место и брали питьевую воду на анализ, который подтвердил опасения жителей о её несоответствии нормам СанПин. Также неоднократно были обращения в администрацию с/п «Медведево» и администрацию Ржевского района, ГЖИ и Правительство Тверской области.

26 ноября 2015 года Ржевский городской суд обязал администрацию сельского поселения «Медведево» обеспечить население д. Алешево качественной питьевой водой в срок до 1 декабря 2016 года. Однако по состоянию на начало 2017 года ситуация не изменилась.

Активный житель столицы направил повторное обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести повторный анализ воды и тщательно обследовать всю систему водоснабжения деревни Алешево. По результатам проверки был выявлен ряд нарушений и подан иск в Ржевский городской суд.

В итоге, суд признал администрацию сельского поселения виновной в административном правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ и ...принял решение приостановить эксплуатацию единственной в деревне артезианской скважины и сети водопровода на 90 суток.

Глава администрации с/п «Медведево» пояснил, что обязан исполнить решение Ржевского городского суда и закрыть скважину в дер. Алёшево, а также он уточнил, что в бюджете нет денег на оборудование водопроводной системы системами фильтрации и смягчения жёсткости воды.

Таким образом можно фиксировать один из первых случаев в Ржевском районе, когда борьба за улучшение коммунальных услуг обернулась полным отказом в их предоставлении.

Сообщает Другой Ржевский район