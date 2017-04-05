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НАК опроверг информацию о готовящихся терактах в России

05 Апреля 2017 12:00
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5 апреля Национальный антитеррористический комитет заявил, что появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной.

Информационный центр НАК обращает внимание на то, что по данному вопросу единственно достоверными и точными сообщениями от имени органов безопасности являются официальные сообщения ФСБ России и Информационного центра Национального антитеррористического комитета.

НАК также напомнил об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах.

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Метки: нак Национальный антитеррористический комитет фсб россии
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