НАК опроверг информацию о готовящихся терактах в России

5 апреля Национальный антитеррористический комитет заявил, что появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной.
Информационный центр НАК обращает внимание на то, что по данному вопросу единственно достоверными и точными сообщениями от имени органов безопасности являются официальные сообщения ФСБ России и Информационного центра Национального антитеррористического комитета.
НАК также напомнил об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах.
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.