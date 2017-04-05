В Твери парализованная женщина сгорела в своей квартире

Пожар в квартире в доме 43Б на улице Орджоникидзе начался около 10.00 5 апреля. Почувствовав запах дыма, соседи сразу же вызвали пожарных и попытались спасти находящуюся внутри 54-летнюю женщину.
Как рассказывают соседи, женщина кричала и звала на помощь, но дверь выбить не получилось. Хозяйка квартиры была парализована и прикована к постели, 30-летний сын находился на работе.
Приехавшие на место пожара спасатели уже обнаружили труп.
По словам соседей, погибшая курила в постели, поэтому причиной пожара вполне могла быть непотушенная сигарета.
На месте пожара работали отделения пожарно-спасательных частей №4, №72 и СПСЧ.
Комментарии (1)
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Dobry кrtek
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05.04.2017 12:09
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