В Твери парализованная женщина сгорела в своей квартире

Пожар в квартире в доме 43Б на улице Орджоникидзе начался около 10.00 5 апреля. Почувствовав запах дыма, соседи сразу же вызвали пожарных и попытались спасти находящуюся внутри 54-летнюю женщину.

Как рассказывают соседи, женщина кричала и звала на помощь, но дверь выбить не получилось. Хозяйка квартиры была парализована и прикована к постели, 30-летний сын находился на работе.

Приехавшие на место пожара спасатели уже обнаружили труп.

По словам соседей, погибшая курила в постели, поэтому причиной пожара вполне могла быть непотушенная сигарета.

На месте пожара работали отделения пожарно-спасательных частей №4, №72 и СПСЧ.