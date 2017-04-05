Плакат с изображением Владимира Путина с макияжем от тверского пользователя ВК внесён в список экстремистских материалов

На сайте Минюста РФ опубликован обновлённый федеральный список экстремистских материалов, среди которых теперь есть и плакат с изображением накрашенного президента РФ Владимира Путина.

В число запрещённых к публикации и распространению, картинка попала на основании решения Центрального районного суда Твери от 11 мая прошлого года.



Как поясняет Минюст, на плакате изображен мужчина, внешне очень похожий на президента России, на лице которого макияж – накрашены ресницы и губы. Это, по замыслу автора или авторов плаката, намекает на якобы нестандартную сексуальную ориентацию Владимира Путина.

Плакатик разместил 7 мая 2014 года на своей страничке в ВК пользователь с ник-неймом «Александр Цветков». Под изображением был следующий текст (воспроизводится с сохранением особенностей орфографии и пунктуации, но без нецензурной лексики): «Избиратели Путина, как ... вроде бы их много, но среди моих знакомых их нет». Сейчас аккаунт из соцсети удалён.