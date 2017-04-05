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Плакат с изображением Владимира Путина с макияжем от тверского пользователя ВК внесён в список экстремистских материалов

05 Апреля 2017 10:55
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На сайте Минюста РФ опубликован обновлённый федеральный список экстремистских материалов, среди которых теперь есть и плакат с изображением накрашенного президента РФ Владимира Путина.
В число запрещённых к публикации и распространению, картинка попала на основании решения Центрального районного суда Твери от 11 мая прошлого года.
 
Как поясняет Минюст, на плакате изображен мужчина, внешне очень похожий на президента России, на лице которого макияж – накрашены ресницы и губы. Это, по замыслу автора или авторов плаката, намекает на якобы нестандартную сексуальную ориентацию Владимира Путина.

Плакатик разместил 7 мая 2014 года на своей страничке в ВК пользователь с ник-неймом «Александр Цветков». Под  изображением был следующий текст (воспроизводится с сохранением особенностей орфографии и пунктуации, но без нецензурной лексики): «Избиратели Путина, как ... вроде бы их много, но среди моих знакомых их нет». Сейчас аккаунт из соцсети удалён.

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Метки: минюст плакат путина путинс с макияжем экстремистские материалы
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Комментарии (17)

  • russs 
    Кто этот могучий тверской пользователь, который сделал макияж самому Путину, а потом ещё и плакат?
    05.04.2017 11:25
    1 | 7

  • Бертран 
    Сажать надо. На долго сажать и условия создать каторжные, а не кораблики запускать.
До коле терпеть отщепенцев будем?
    05.04.2017 11:25
    16 | 4

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Вы чего-то не то сажаете. От обычной шмали так не вштыривает... 
Грибы, наверное.
      05.04.2017 14:26
      0 | 0

  • Buzzer 
    Покажите хоть предмет разговора.
    05.04.2017 11:28
    0 | 8

    • BARBAdos 
       http://www.pravda.com.ua/news/2017/04/5/7140293/
      05.04.2017 11:56
      0 | 5

  • ДеД 
    Если бы мой портрет так интерпретировали, то я бы автора, так и быть, того... один раз... один раз - не п...с!
    05.04.2017 11:36
    3 | 8

  • BARBAdos 
    таким макаром можно любую карикатуру или шарж объявить экстремистским материалом, а потом и простая словесная критика в адрес президента может такую же оценку получить. Страна у нас хз куда катится - в начале 00-х, когда ВВП только заступил на вахту, никто и в страшном сне не мог предвидеть, что минюст будет веселые картинки с президентом в список экстремистских материалов записывать...
    05.04.2017 12:04
    0 | 12

    • Житель подземелья 
      В начале 00-х большинство чиновников особо не представляло, что это за зверь такой - Интернет. Более-менее широкое распостранение с адекватной скоростью доступа пошло где-то ближе к 10-м, к интернету подключились в том числе чинуши и пошло-поехало. Как оказалось, интернет тупеет не только от школоты, но еще и от неадекватных взрослых... 
Как так, в интернете оказывается Царя не любят? А кому тогда мы в уши 24/7 по телевизору пропаганду льем? Ах, они не смотрят нашу пропаганду? Ну тогда запретим интернет! Нельзя запретить интернет? Наваяем тупых законов и введем как минимум частичную цензуру как минимум в определенном секторе интернета!!!
Вот оно примерно так, с моей точки зрения, и происходило.
      05.04.2017 12:25
      0 | 4

      • BARBAdos 
        да здесь даже не в интернете дело. Сдвиг сознания  - 15 лет назад такое просто представить невозможно было, а сейчас воспринимается как нечто обыденное...
        05.04.2017 12:35
        0 | 1

  • uabumoderoff 
    Владимир Владимирович должен жениться.И тогда никаких намеков на нестандартную сексуальную ориентацию не будет.
    05.04.2017 12:07
    0 | 6

    • bae99 
      Он должен сказать - "Я устал, я ухожу"
      05.04.2017 12:42
      0 | 8

  • antiER 
    У Тверского суда больше дел нет??? Это самое актуальное? Если бы не они, то эта картинка канула бы в лету ни кем не замеченная.
    05.04.2017 12:49
    0 | 4

  • ДеД 
    "День за днем идут года —
Зори новых поколений, —
Но никто и никогда
Не забудет имя __"
А без рифмы слабо вставить слово?
    05.04.2017 12:56
    0 | 0

    • uabumoderoff 
      Берл Лазар .
      05.04.2017 13:20
      0 | 0

    • russs 
      Леннон! Джон Леннон!
      05.04.2017 14:38
      0 | 0

  • ilich 
    По запросу "Путин в макияже" российская поисковая система "Яндекс" выдает столько картинок, что тверским судам работы будет лет на 200 вперед. А потом, после смерти Путина, столько же по отмене своих решений.
    Прикрепленные изображения:
    05.04.2017 13:21
    0 | 6

    • russs 
      Мне такую выдал. И вообще: как можно было старика Кабаева заподозрить в чёрти во что?
      Прикрепленные изображения:
      05.04.2017 14:40
      0 | 0
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