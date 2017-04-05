В Конаково пропал Жерняк Николай Владимирович

3 апреля в Конаково ушел из дома и не вернулся Жерняк Николай Владимирович 1967 года рождения, сообщает волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова». Приметы мужчины: рост 176 см, глаза карие, волосы седые, вес примерно 95 кг.

Особые приметы: на правой руке несколько шрамов, не гнутся указательный и средний палец, на правой лопатке – большое родимое пятно ( по форме напоминает зайца). Был одет в темную матерчатую куртку, серые брюки, черные туфли, серый джемпер. Документов с собой не взял. Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 9106463434 или 102