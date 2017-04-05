Сотрудник УМЧС Тверской области спас двух женщин на пожаре

Пожар произошел 4 апреля в деревне Ишутиха Удомельского района, где загорелся жилой дом. Как сообщает УМЧС по Тверской области, к месту ЧП первым приехал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Удомля, подполковник внутренней службы Дмитрий Лебедев.
Не дожидаясь приезда пожарно-спасательных подразделений, Дмитрий Анатольевич вывел из задымленного помещения двух женщин. Благодаря чему удалось избежать жертв на пожаре.
В результате огонь уничтожил пристройку на площади 15 квадратных метров и повредил чердачное помещение дома на площади 10 квадратных метров. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
Комментарии (2)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
russs
05.04.2017 10:08
0
|
0
Sobaken
05.04.2017 10:57
0
|
0