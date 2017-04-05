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Сотрудник УМЧС Тверской области спас двух женщин на пожаре

05 Апреля 2017 09:57
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Пожар произошел 4 апреля в деревне Ишутиха Удомельского района, где загорелся жилой дом. Как сообщает УМЧС по Тверской области, к месту ЧП первым приехал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Удомля, подполковник внутренней службы Дмитрий Лебедев.

Не дожидаясь приезда пожарно-спасательных подразделений, Дмитрий Анатольевич вывел из задымленного помещения двух женщин. Благодаря чему удалось избежать жертв на пожаре.

В результате огонь уничтожил пристройку на площади 15 квадратных метров и повредил чердачное помещение дома на площади 10 квадратных метров. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

 

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Комментарии (2)

  • russs 
    Это ещё что!!! У меня нынче дворник! подмёл! улицу!!!
    05.04.2017 10:08
    0 | 0

    • Sobaken 
      Прям чудеса творятся в нашем городе
      05.04.2017 10:57
      0 | 0
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