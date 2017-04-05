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В Тверской области "семерка" улетела в кювет и опрокинулась, пострадала 19-летняя пассажирка

В Тверской области "семерка" улетела в кювет и опрокинулась, пострадала 19-летняя пассажирка - ТИА
05 Апреля 2017 09:05
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4 апреля около 8.30 на 14 км дороги Рамешки-Максатиха Рамешковского района Тверской области 63-летняя женщина, управляя а/м ВАЗ-210740, на повороте не справилась с управлением, улетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП 19-летняя пассажирка "семерки" с травмами была госпитализирована в Больницу скорой медицинской помощи Твери. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: семерка улетела в кювет
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Комментарии (8)

  • Бертран 
    Не напрасно Единая Россия хочет повысить пенсионный возраст до 65 лет всем, без разницы пола. Пожилым людям энергию деть некуда- лихачат, хулиганят, режут друг друга.. Стыда нет.
    05.04.2017 09:12
    0 | 1

    • russs 
      Они ещё пенсионными накоплениями регулярно спонсируют лиц цыганской национальности!
      05.04.2017 10:09
      0 | 2

    • Moon_Orchid 
      Стыда нет у ЕР которая установит пенсионный возраст превышающий, в принципе, любую продолжительность жизни, прикрывая свою бесполезность такой экономией.
      05.04.2017 10:42
      0 | 1

  • Kirush 
    Уже вторая автобабушка с бородой
    05.04.2017 09:16
    0 | 1

    • Lilu 
      Это пенсионерка из вчерашней новости, как я подозреваю. Только возраст маленько изменился.
      05.04.2017 09:25
      0 | 3

      • Fieldman 
        Просто она со своего дня рождения гостей развозила
        05.04.2017 09:49
        0 | 4

      • pessimist 
        Повторение - мать учения. Еще и завтра про нее напишем, к тому времени пассажирка еще помолодеет.
        05.04.2017 10:54
        0 | 1

  • russs 
    Всё из-за хороших дорог, губят людей проклятые! Ну да ничего, Руденя исправит ситуацию во славу рейтинга!
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    05.04.2017 09:39
    0 | 2
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