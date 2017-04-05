В Тверской области "семерка" улетела в кювет и опрокинулась, пострадала 19-летняя пассажирка

4 апреля около 8.30 на 14 км дороги Рамешки-Максатиха Рамешковского района Тверской области 63-летняя женщина, управляя а/м ВАЗ-210740, на повороте не справилась с управлением, улетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП 19-летняя пассажирка "семерки" с травмами была госпитализирована в Больницу скорой медицинской помощи Твери. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области