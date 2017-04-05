В Тверской области задержали "черных лесорубов"

15 марта при патрулировании леса в Осташковском районе Тверской области лесничии встретились с «черными лесорубами». Бригада была застигнута на месте преступления, злоумышленники успели срубить 18 деревьев: 8 елей, 7 сосен и 3 березы. Объем заготовленной древесины составил 9,3 кубометров. Ущерб лесному хозяйству составил 165 157 рублей. Полиция задержала нарушителей и лесохозяйственную технику и бензопилы.



По факту незаконной заготовки леса возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. На стадии следствия нарушителями частично возмещен ущерб, причиненный лесу. Сообщает Министерство лесного хозяйства Тверской области