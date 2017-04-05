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В Тверской области задержали "черных лесорубов"

05 Апреля 2017 08:50
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15 марта  при патрулировании леса в Осташковском районе Тверской области лесничии встретились  с «черными лесорубами».  Бригада была застигнута на месте преступления, злоумышленники  успели срубить 18 деревьев: 8 елей, 7 сосен и 3 березы. Объем заготовленной древесины составил 9,3 кубометров. Ущерб лесному хозяйству составил 165 157 рублей. Полиция задержала нарушителей и лесохозяйственную технику и бензопилы.

По факту незаконной заготовки леса  возбуждено уголовное дело по части 3  статьи 260 УК РФ. На стадии следствия нарушителями частично возмещен ущерб, причиненный лесу. Сообщает Министерство лесного хозяйства Тверской области

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Метки: черные лесорубы
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Комментарии (1)

  • russs 
    ДА как так-то???
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    05.04.2017 09:41
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