В Тверской области задержали "черных лесорубов"

15 марта при патрулировании леса в Осташковском районе Тверской области лесничии встретились с «черными лесорубами». Бригада была застигнута на месте преступления, злоумышленники успели срубить 18 деревьев: 8 елей, 7 сосен и 3 березы. Объем заготовленной древесины составил 9,3 кубометров. Ущерб лесному хозяйству составил 165 157 рублей. Полиция задержала нарушителей и лесохозяйственную технику и бензопилы.
По факту незаконной заготовки леса возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. На стадии следствия нарушителями частично возмещен ущерб, причиненный лесу. Сообщает Министерство лесного хозяйства Тверской области
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russs
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05.04.2017 09:41
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