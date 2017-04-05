В Твери дважды изуродовали легковушку, хозяйка ищет свидетелей

В ночь на 4 апреля была один из автомобилей, припаркованных на ул. 15 лет Октября, пострадал от рук неизвестного вандала, сообщают в группе "Подслушано у водителей. Тверь". По словам Марины, подруги хозяйки машины, по легковушке "прошлись чем-то тяжёлым (похоже на топор)".

Эту же машину, изуродовали в ночь на 24 февраля, исписав непристойностями и залив монтажной пеной двери и крышку бензобака. Автор поста просит возможных свидетелей происшествия сообщить ей информацию "В Контакте".