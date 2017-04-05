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В Твери дважды изуродовали легковушку, хозяйка ищет свидетелей

В Твери дважды изуродовали легковушку, хозяйка ищет свидетелей - ТИА
04 Апреля 2017 23:39
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В ночь на 4 апреля была один из автомобилей, припаркованных на ул. 15 лет Октября, пострадал от рук неизвестного вандала, сообщают в группе "Подслушано у водителей. Тверь". По словам Марины, подруги хозяйки машины, по легковушке "прошлись чем-то тяжёлым (похоже на топор)".

Эту же машину, изуродовали в ночь на 24 февраля, исписав непристойностями и залив монтажной пеной двери и крышку бензобака. Автор поста просит возможных свидетелей происшествия сообщить ей информацию "В Контакте".

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Метки: в твери изуродовали машину разыскиваются свидетели
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Комментарии (10)

  • _Gelsomino_ 
    Автору поста надо напрячь память и вспомнить, кому и когда она могла так насолить, а затем уже написать заявление в полицию. Монтажной пеной какие-то хулиганы просто так, тем более дважды (!) так просто двери не запенивают.
    05.04.2017 00:12
    0 | 2

    • Lyutik 
      Читайте внимательнее, автор поста подруга пострадавшей.
      05.04.2017 00:24
      0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Интуиция мне подсказывает, что мнение пользователя ВК соответствует истине...Однако машинка ни при чём, в морду надо было. Или по морде).
    Прикрепленные изображения:
    05.04.2017 00:14
    0 | 1

  • russs 
    Есть свидетели на любой вкус, даже запрещённые в РФ:
    Прикрепленные изображения:
    05.04.2017 00:17
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Я знаю кто это сотворил. Но скажу только через год после предоплаты ( 5000  кувейтских динаров ).
    05.04.2017 00:21
    0 | 1

    • Lyutik 
      Крот, не до шуток.
      05.04.2017 00:33
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        Любезная, можно я Вас не буду слушаться?) И выражать скорбь-соболезнование я не собираюсь. Пусть пышнотелая дамочка с подружкой пишут в органы, ловить фулюганов-это их обязанность. P.S. Для пострадавшей звучит эта пестня...
        Прикрепленные видео:
        Прикрепленное видео
        05.04.2017 00:40
        0 | 1

  • russs 
    Дело было так:
    Прикрепленные изображения:
    05.04.2017 00:31
    0 | 1

  • russs 
    Если спросят меня, где взяла
Я такого мальчишку сладкого,
Я отвечу, что угнала,
Как чужую машину девятку я!

Угнала у всех на виду,
Так открыто, что обалдели все.
Ни за что, ты имей в виду,
Не верну тебя бывшей владелице!

Я ждала тебя, так ждала,
Ты был мечтою моей хрустальною,
Угнала тебя, угнала,
Ну и что же тут криминального?

"Эй, угонщица," - слышу я вслед, -
"У тебя ни стыда, ни совести!"
Но гоню я на красный свет
На немыслимо бешеной скорости!

А другие пускай тормозят
И вернуть тебя не стараются,
Не вернeтся уже назад,
Кто хоть раз со мной покатается!

Я ждала тебя, так ждала,
Ты был мечтою моей хрустальною,
Угнала тебя, угнала,
Ну и что же тут криминального?

Я ждала тебя, так ждала,
Ты был мечтою моей хрустальною,
Угнала тебя, угнала,
Ну и что же тут криминального?
    Прикрепленные изображения:
    05.04.2017 01:02
    0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Пестня прям в тему! "Меня одну лишь ты любил...Её купил-меня забыл..."
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    Прикрепленное видео
    05.04.2017 01:18
    0 | 0
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