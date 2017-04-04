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В Тверской области пенсионерка на "семёрке" вылетела в кювет и перевернулась

04 Апреля 2017 20:56
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4 апреля в 8:30 на 14 км автодороги Рамешки-Максатиха "семёрка" вылетела в кювет и перевернулась. Как сообщили ТИА в пресс-службе ГИБДД по Тверской области, за рулём ВАЗа находилась 62-летняя женщина с большим опытом вождения. 

Она превысила скорость, не справилась с управлением и на повороте вылетела в кювет. В аварии пострадала 20-летняя пассажирка, которую госпитализировали с травмами.

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Метки: дтп в тверской области гибдд по тверской области вылетел в кювет
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Комментарии (5)

  • russs 
    Почему сразу пенсионерка? Почему не "автоледи"? Что за дискриминация по-возрасту?
Эх, как бы заиграло предложение без одного только слова:
"...за рулём ВАЗа находилась 62-летняя женщина с большим опытом".
Я правильно понял, что пенсионерка вылетела из машины в кювет, и ни разу не пострадала, а вот пассажирке досталось, потому что была пристёгнута?
    04.04.2017 21:17
    0 | 5

    • pessimist 
      Почему? Автоледи живут в Твери. А в Рамешках, Максатихах и прочих Фировых живут пенсионерки. Либо другой признак автоледи - еще не климакс.
      04.04.2017 22:10
      1 | 4

      • hell 
        Сам то понял, че сказал?
        04.04.2017 22:23
        1 | 0

  • murovaka 
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    04.04.2017 22:52
    0 | 0

  • antonrazdora 
    Спасибо большое уважаемая редакция за достоверные факты в вашей газетенке. Я не только свидетель данного ДТП, но так же я пассажир сидевший на заднем сиденье и меня поразило то, что вы написали!!! Во первых ни один человек на портале не упомянул обо мне. 2. Какие повороты и превышение скорости??? Вы дорогу там вообще видели? Нас по ней начало кидать из - за банальной ямки (а дорога там сплош состоит из ям и кочек), ПО ПРЯМОЙ ехавши!!! И да нас выкинуло в кювет. 3. Далее я и та самая девушка сели на попутку и уехали в Тверь, на своих, повторюсь -НА СВОИХ НОГАХ и пошли на работу. 4. Девушку госпитализировали в Твери потому что близкие решили перестраховаться и обратились в скорую. А дальше да, она сейчас лежит в палате с ушибами. 
Ну что ж подведем итог? 3 пассажира, 1 из них с ушибами в больнице (для успокоения себя же). Да и пассажирке не 20 лет было...откуда только вы берете этот бред?? Если б не дай бог, мы летели с превышением скорости, то я бы собственно тут и не писал. + спасибо за хамское написание статьи в сторону водителя. У меня все
    04.04.2017 22:53
    3 | 1
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