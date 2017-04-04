В Тверской области пенсионерка на "семёрке" вылетела в кювет и перевернулась

4 апреля в 8:30 на 14 км автодороги Рамешки-Максатиха "семёрка" вылетела в кювет и перевернулась. Как сообщили ТИА в пресс-службе ГИБДД по Тверской области, за рулём ВАЗа находилась 62-летняя женщина с большим опытом вождения.

Она превысила скорость, не справилась с управлением и на повороте вылетела в кювет. В аварии пострадала 20-летняя пассажирка, которую госпитализировали с травмами.