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В Тверской области за 120 млн рублей построят поликлинику центра ядерной медицины

04 Апреля 2017 19:46
Автор:

4 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава компании ООО «Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем» Аркадий Столпнер подписали соглашения о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет построена Поликлиника центра ядерной медицины, сообщает пресс-служба правительства региона.

Одно из отделений МРТ-диагностики «ЛДЦ МИБС» успешно работает в Твери уже более 10 лет и востребовано у жителей Тверской области.

Реализация проекта позволит пациентам делать в Твери необходимые диагностические исследования, за которыми ранее приходилось ездить в другие регионы. Новая поликлиника объединит передовые методы диагностики онкологических заболеваний, включая позитронно-эмиссионную томографию, что обеспечит высокое качество исследований и точность постановки диагнозов. 

Учреждение сможет принимать от 1,5 до 2 тысяч пациентов в год, в том числе - бесплатно по программе ОМС. Ожидаемый объём инвестиций — около 120 млн рублей, заявленный срок реализации проекта — 12-14 месяцев. Подготовку кадров для работы в новом диагностическом центре «ЛДЦ МИБС» планирует вести во взаимодействии с Тверским государственным медицинским университетом.

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Метки: поликлиника центра ядерной медицины правительство тверской области диагностика онкологических заболеваний
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Комментарии (35)

  • arcadi007 
    А доктора-то есть ядрёные?
Или как везде фершалов поставят.
    04.04.2017 20:17
    1 | 3

    • murovaka 
      вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://bit.do/parasitu
      04.04.2017 22:52
      0 | 0

  • ЧЕПАЕВ 
    Муденя, мост, в начале дострой, а.....?
    04.04.2017 20:23
    0 | 2

  • Dobry кrtek 
    С помощью ПЭТ будут диагностировать хигмы-дэпы и хандрозы с грыжами-протрузиями.) А лечить будут продолжать мексидолом-пикамилоном-кавинтоном,  вытяжкой из папайи + актовегин с мильгаммою и НПВСэами в сочетании с мощнейшими отечественными хондропротекторами типа хондрогард-хондроксид в задницу и на поясничку с коленками.)) Развод населения на деньги с помощью мирного атома. Но с другой стороны и хрен с ними.)
    04.04.2017 20:30
    1 | 3

    • BEKTOP 
      Конечно, вата наша злоупотребляет МРТ. С другой стороны, Крот, говорят, что в тех же штатах МРТ сделают быстрее, чем давление померят.
Я тут уже рассказывал (пересказывал) много раз, как мои знакомые попробовали обратиться там в "Больницу скорой помощи" ( Еmergensy room) без направления по поводу головной боли. Ожидали около 6 часов. Потом кто-то подошел и спросил : что случилось? Услышав про головную боль, тут же направили на МРТ , по их словам- вообще без осмотра. Заплатили за все офигенную сумму, после чего, посмотрев результаты МРТ, им сообщили , что ничего серьезного- рака мозга, туберкулеза,  гематомы и инсульта у них нет, выписали рецепт на что-то наподобие парацетамола, и объявили, что дальше  им у них делать нечего, надо обращаться к врачу общей практики (General practic). 
Правда, утверждения, что им даже не померяли АД,  по-моему мнению,скорее всего являются недоразумением. Потому-что у них давно в ходу такие штучки, которые одеваются на пальчик, и через полминуты высвечивают пульс, АД, и кислород крови.  Потому что когда я начал расспрашивать подробнее, припомнили, что какой-то "датчик" всё же вроде бы прикрепляли.
Говорят, что их примитивные аналоги в последние пару-тройку лет добрались и до России.
      04.04.2017 22:09
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Что у нашего населения диагностировать, кроме вышеуказанных ДЭП и м/п протрузий с грыжами? Только ДЭП и протрузии). А, забыл, ещё аномалии-варианты развития виллизиева круга, нуждающиеся в срочнейшем капельном введении цитофлавина с пирацетамом и тем же приснопамятным "сексидолом". Этим тупицам бесполезно объяснять, что значит принцип целесообразности вообще и в частности. Им главное-это голову ( .опу ) "просветить".)
        04.04.2017 22:24
        0 | 1

        • BEKTOP 
          Ну дак я о том и говорю,  что иногда проще "просветить" без надобности, чем  пытаться  что-нибудь объяснять и вдалбливать. В обозримом будущем население умнее не станет.Главное только чтобы страховые компании хоть немного понимали это и не придирались слишком строго.
          04.04.2017 22:35
          0 | 1

  • russs 
    В Удомле строить будут?
    04.04.2017 21:21
    0 | 2

  • Leandr 
    Сегодня где-то видел боковым зрением рекламный постер "Проводим тысячу анализов" (а может и 10.000 - постараюсь вспомнить и сфоткаю) Наверное это в сто раз круче ядерной диагностики.
    04.04.2017 21:22
    0 | 2

    • Leandr 
      А-а, вспомнил,  возле 7-ой поликлинники в Южном прямо при въезде на территорию этот постер стоит. Съезжу обязательно сфоткаю. Там еще стрелка-указатель нарисована - указывает в противоположную сторону от поликлиники (!)
      04.04.2017 21:27
      0 | 2

      • BEKTOP 
        Да просто весна на улице. 
Вы фоткайте конечно, только не забывайте, что у нас и на ул.Фурманова поликлиника есть. Достижения мировой психофармакологии в последние годы огромные. Не игнорируйте их.
        04.04.2017 21:49
        0 | 1

        • Leandr 
          Вектор, у меня есть женские трусы производства Бурашева, берег их для доброй мыши, но мне не жалко. Однажды они могут слиться в одно целое с вашим ник неймом. Всего лишь стоить захотеть. А вообще на будущее - не пишите херню.
          04.04.2017 21:59
          1 | 2

  • BEKTOP 
    Вообще ЛДЦ МИБС- солидная, уважаемая, прогрессивная контора. Но частная. Это они первыми привели в Тверскую область МРТ.Сейчас их центры на арендованных площадях в городских 6-ке и 7-ке. Насколько мне известно, открывались не без сопротивления святош и "праведников" (типа почему коммерческая контора на базе муниципальных больниц). Но-шакал воет, караван идет. С этого года они, в числе прочих коммерческих медцентров, начали работать так же и в системе  ОМС.  Так что правы были те, кто стоял у истоков.
Речь в заметке об инвестициях. Насколько я понимаю, инвестировать будет МИБС ? Задача областного правительства- хотя бы не мешать, а лучше - чем то помочь им.Судя по всему, об этом и идет речь.
И это по-любому- позитив. КТ и МРТ уже вчерашний день . На западе уже давно на первый план вышли ядерно-магнитные способы визуализации.  Наука и прогресс ведь  не стоят на месте. И рано или поздно доберутся и до нас. МИБС в этой сфере  у нас первопроходцы. 
Конечно, немного грустно, что самые современные методы первыми появляются не в бюджетных учреждениях. Но лучше так, чем отставание на 30-40 лет
Рабочие места для наших врачей+ дополнительные возможности диагностики для пациентов.
Только сообщение пресс-службы какое-то убогое вышло, а так похоже хорошую вещь-то затеяли.
    04.04.2017 21:47
    1 | 0

    • Leandr 
      Цены в 6-ке завышены в 10-20 раз, например, запись результатов на ДВД-диск у них стоит 500 рублей. Себестоимость такой записи 25 рублей, но во всех нормальных фирмах деньги за диск не берут вообще. Жлобье
      04.04.2017 22:02
      0 | 0

      • BEKTOP 
        Завышены по сравнению с чем ? Приведите аналогичные цены конкурентов. Ну  и наверняка прежде чем что-то сделать, вы заключали договор.  Какие бы цены там ни были,  они- продукт согласия , при полном непротивлении сторон.
Насколько мне известно, цены там сравнительно  низкие. Вы можете оставаться при своем мнении,  но я вправе высказать оценку источника, которому доверяю.
        04.04.2017 22:15
        0 | 0

        • Leandr 
          Не прикидывайтесь дурачком, просто сходите в магазин, где продают ДВД-болванки и узнайте цену плюс пять рублей за запись - она занимает три минуты. Сравнивать не с чем, потому что это детская операция, пацаны 13-летние за день шпарят по 200 дисков на "Пионере" или по 50 на обычном компе с двумя резаками.
          04.04.2017 22:23
          0 | 0

    • Leandr 
      Вектор, пока я всего лишь покажу вам бурашевские трусы. Но они могут стать вашим мемом, по ним вас станут узнавать на форуме. Мем - это, типа, ваш логотип
      Прикрепленные изображения:
      04.04.2017 22:14
      0 | 0

      • BEKTOP 
        О Господи, Вы уже успели побывать и там? А я-то наивный про поликлинику на Фурманова рассказываю...
И как вам эти трусы, понравились ?
        04.04.2017 22:19
        0 | 0

        • Leandr 
          Это подарочные, берите.
          04.04.2017 22:23
          0 | 0

          • BEKTOP 
            нет, носите на здоровье,  вам они нужней. Я полагаю, не спроста же их вам подарили ?
            04.04.2017 22:38
            0 | 0

        • Leandr 
          Трусы специальные, для шутов гороховых
          04.04.2017 22:25
          0 | 0

          • BEKTOP 
            да эт я понимаю...
            04.04.2017 22:40
            0 | 0

            • Leandr 
              Только на голову не одевайте, а то будет смешно.
              04.04.2017 22:51
              0 | 0

            • Leandr 
              Хотя, если с колером поработать, то можете и на голову
              04.04.2017 22:52
              0 | 0

        • Leandr 
          Есть еще розовые и малиновые
          04.04.2017 22:26
          0 | 0

          • BEKTOP 
            вы там шо, уже все трусы перепробовать успели ?
            04.04.2017 22:40
            0 | 0

            • Leandr 
              Вам разве не понравилось? Версачи хотело купить патент, не вышло. Не привередничайте, лучше вам нигде не найти. Еще гнилые всучат и краска смоется после первой стирки. А эти трусики - высший сорт! Как огурчики. Не пожалеете. Опять же все станут вас узнавать
              04.04.2017 22:55
              0 | 0

            • Leandr 
              Ну, берете? Время уходит. Видели, там написано, использовать до 2018 г.? Но если хотите, я могу попросить, чтоб продлили срок носки до 2020 года, и чтоб пришивали бирку с надписью "Вектор", а вместо жен. будут писать муж.
              04.04.2017 23:05
              0 | 0

              • BEKTOP 
                 а я-то смотрю, что-то Квакин пропадать стал частенько.
Оказывается,вон оно что, он там в Бураньке уже все трусы перепробовать успел. Мне кажется, пора уже снова за направлением идти.
                04.04.2017 23:25
                0 | 0

                • Leandr 
                  Все-таки вы за трусишками пришли, я знал, что вам захочется. Оптом скидка до 40%. Есть с карманчиком-углублением впереди - утепленное 15 см, 20 см и 25 см, в ширину - все размеры. А главное, резинка широкая с люриксом
                  04.04.2017 23:35
                  0 | 0

                • Leandr 
                  Есть с начесом. Вам как ветерану ТИА всего за 120 крипторублей. Шелковые подороже 140 - для парадных выходов
                  04.04.2017 23:38
                  0 | 0

    • pereima 
      "КТ и МРТ уже вчерашний день . На западе уже давно на первый план вышли ядерно-магнитные способы визуализации". МРТ - это и есть реализация эффекта ядерно - магнитного резонанса. На Западе из маркетинговых соображений слово "ядерный" исключили, чтобы не пугать пациентов. Аналогично под КТ - "компьютерной томографией" стыдливо прячется рентгеновская томография. Уровни и объекты исследований ЯМ, МРТ, КТ разные, комплексирование - приветствуется. Что приходят в нашу область - хорошо. На рис. - фрагмент презентации проф. В.Е. Синицына (2003),
      Прикрепленные изображения:
      04.04.2017 22:53
      1 | 1

      • BEKTOP 
         Рентгеновская томография и рентгеновская компьютерная томография- вещи  совершенно разные.  И никто ни подо что не прячется.
Тем более "стыдливо", как это непойми почему заключили вы. Там совершенно разные принципы лежат в основе получения изображения,  КТ сегодня мультиспиральная, вообще-то ее полное название МСКТ.
Лучше не пишите о том, чего не понимаете. 
У каждого метода свое название, и поверьте, для этого имеются достаточные основания.
Так же и все остальное, о чем вы пишите ничего не понимая. Можете "комплексировать" чего угодно, но РТ- это совершенно не МРКТ, ЯМР- это не МРТ.
        04.04.2017 23:02
        1 | 0

        • pereima 
          "Лучше не пишите о том, чего не понимаете. "
И Вам того же
          04.04.2017 23:19
          1 | 1

          • BEKTOP 
              Ну да, я тут  проконсультировался, показал наш диалог. Говорят ,что я должен частично признать Вашу правоту.
Насчет ЯМР-МРТ Вы совершенно правы.
Но насчет обычной рентгеновской томографии и КТ (МСКТ)- прав я, это совершенно разные методы. Приношу извинения за последнюю часть своего коммента.
            04.04.2017 23:37
            0 | 0
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