В Тверской области за 120 млн рублей построят поликлинику центра ядерной медицины

4 апреля губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава компании ООО «Лечебно-диагностический центр международного института биологических систем» Аркадий Столпнер подписали соглашения о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет построена Поликлиника центра ядерной медицины, сообщает пресс-служба правительства региона.

Одно из отделений МРТ-диагностики «ЛДЦ МИБС» успешно работает в Твери уже более 10 лет и востребовано у жителей Тверской области.

Реализация проекта позволит пациентам делать в Твери необходимые диагностические исследования, за которыми ранее приходилось ездить в другие регионы. Новая поликлиника объединит передовые методы диагностики онкологических заболеваний, включая позитронно-эмиссионную томографию, что обеспечит высокое качество исследований и точность постановки диагнозов.

Учреждение сможет принимать от 1,5 до 2 тысяч пациентов в год, в том числе - бесплатно по программе ОМС. Ожидаемый объём инвестиций — около 120 млн рублей, заявленный срок реализации проекта — 12-14 месяцев. Подготовку кадров для работы в новом диагностическом центре «ЛДЦ МИБС» планирует вести во взаимодействии с Тверским государственным медицинским университетом.