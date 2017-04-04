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Тверская область получила 13,6 млн рублей на образование и интеграцию детей с аутизмом

04 Апреля 2017 18:39
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4 апреля правительством Тверской области была принята региональная программа «Ты не один!», которая предполагает создание дополнительных условий для образования и успешной интеграции в общество детей с аутистическими расстройствами. Программа рассчитана на два года, сообщает пресс-служба правительства.

Проект программы прошел конкурсный отбор среди субъектов РФ, объявленный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Тверская область получила грант в размере 13,6 млн рублей, который будет направлен на подготовку и повышение квалификации кадров, работающих с этой категорией детей, укрепление материально-технической базы образовательных и реабилитационных учреждений, создание в регионе ресурсного центра помощи детям с диагнозом аутизм. Он будет организован на базе тверского областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

За два года к реализации программы планируется привлечь 13 учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, физкультуры и спорта, культуры. Также предполагается взаимодействие с волонтерами, общественными организациями, обучение и консультирование родителей. В Тверской области уже есть опыт работы в этом направлении: открыты три специализированных класса для детей с особенностями развития на базе тверской школы-интерната №2 и удомельской школы №1.

Совместно с фондом «Обнаженные сердца» в регионе реализуется проект «Особый ребенок», направленный на внедрение в Верхневолжье новых образовательных технологий, перевод детей с аутизмом с домашнего обучения на инклюзивное.

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Метки: интеграция детей с аутизмом дети с аутизмом региональная программа тверской области
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Комментарии (1)

  • MikeH 
    13,6 ляма на два года. По 6,8 в год.
Сколько там сейчас LX 570 стоит?
    04.04.2017 19:22
    0 | 0
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