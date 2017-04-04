Во Ржеве акция памяти жертв взрыва в метро закончилась провалом: цветы и свечи смешали с мусором

3 апреля, в 21:30 в городе Ржеве прошла неофициальная акция памяти погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Ржевитяне собрались у Стелы со свечами и цветами - всего человек 15, которые спонтанно откликнулись на предложение Елены Чубаровой, организовавшей акцию.

Как сообщает Телекомпания "Независимая студия "РиТ" (г.РЖЕВ), сегодня утром не осталось и следа от проведенной накануне акции памяти о жертвах теракта в петербургском метро. Цветы и свечи, принесенные ржевитянами, оказались в помойке под грудами мусора.

Как выяснилось, дворник МКП "БиЛД" увидела, по её словам, разбросанные гвоздики и пластиковые стаканчики и сделала вывод о том, что здесь происходило некое разгульное мероприятие, после чего выбросила весь этот "мусор".

Администрация Ржева и руководство предприятия заверило, что такого больше не произойдет. С женщиной и ее руководителем провели разъяснительную беседу. Участников акции попросили понять её и простить.