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Во Ржеве акция памяти жертв взрыва в метро закончилась провалом: цветы и свечи смешали с мусором

04 Апреля 2017 17:38
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Фоторепортаж

3 апреля, в 21:30 в городе Ржеве прошла неофициальная акция памяти погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Ржевитяне собрались у Стелы со свечами и цветами - всего человек 15, которые спонтанно откликнулись на предложение Елены Чубаровой, организовавшей акцию.

Как сообщает Телекомпания "Независимая студия "РиТ" (г.РЖЕВ), сегодня утром не осталось и следа от проведенной накануне акции памяти о жертвах теракта в петербургском метро. Цветы и свечи, принесенные ржевитянами, оказались в помойке под грудами мусора.

Как выяснилось, дворник МКП "БиЛД" увидела, по её словам, разбросанные гвоздики и пластиковые стаканчики и сделала вывод о том, что здесь происходило некое разгульное мероприятие, после чего выбросила весь этот "мусор".

Администрация Ржева и руководство предприятия заверило, что такого больше не произойдет. С женщиной и ее руководителем провели разъяснительную беседу. Участников акции попросили понять её и простить.

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Метки: ржев акция памяти взрыв в метро
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Комментарии (3)

  • Tamplier 
    опять Ржев обздался...
    04.04.2017 18:10
    0 | 6

  • oxion 
    Значит надо уборщице телевизор курить, или планшет с интернетом.
    04.04.2017 18:48
    0 | 4

    • hell 
      Телевизор курить низя, можно тока вкуривать, да и то очень выборочно...
      04.04.2017 18:56
      0 | 2
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