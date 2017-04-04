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У Госжилинспекции Тверской области новый руководитель

04 Апреля 2017 17:38
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Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области возглавил Дмитрий Ефимов. О назначении сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании регионального правительства 4 апреля.

«Государственная жилищная инспекция – это контрольно-надзорный орган, который помимо лицензирования управляющих компаний ведет мониторинг качества предоставляемых ими услуг. ГЖИ должна занять более активную позицию в этом вопросе, нам нужна динамика», – считает Игорь Руденя.

По оценке губернатора, у вновь назначенного руководителя Госжилинспекции большой опыт работы в надзорных органах.

Дмитрий Ефимов после учебы в военном училище и прохождения службы в Вооруженных силах окончил также Тверской государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 1993 года служил в военной прокуратуре на следственных должностях, в 1999 году был назначен помощником военного прокурора, а с 1999 года по 2010 год являлся заместителем военного прокурора Тверского гарнизона. После увольнения с военной службы в 2010 году был принят на должность статс-секретаря-заместителя руководителя региональной энергетической комиссии Тверской области.

С 2012 года Дмитрий Ефимов занимал должность заместителя начальника Главного управления региональной безопасности Тверской области.


 

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Метки: Госжилинспекция Тверской области новый руководитель Дмитрий Ефимов
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Комментарии (7)

  • Leandr 
    Наш, с ТИА, ник нейм не скажу, пусть 100 дней отработает, имеет право. По-своему честен, упертый.
    04.04.2017 17:48
    0 | 3

    • MikeH 
      Что, серьезно?
      04.04.2017 19:00
      0 | 0

      • Leandr 
        Точно. А еще один тутошный - Стас Гвизда стал правой рукой Васильева
        04.04.2017 19:05
        0 | 0

        • MikeH 
          А почему бы и нет? Все равно что город, что область почти прогвиздели...
          04.04.2017 19:27
          0 | 0

      • Leandr 
        Так кто есть кто, так кто был кем?- мы никогда не знаем.
С ума сошли генетики от ген и хромосом.
Быть может, тот облезлый кот - был раньше негодяем,
А этот милый человек - был раньше добрым псом.
        04.04.2017 19:12
        0 | 0

  • Naum 
    ГЖИ Тверской области в рейтинге занимало 8 место по России, это разве не эффективно ?  На Атаеву много собак спускали, на она свое дело делала, инспектора у нее подготовленные, разбирались в проблемах быстро. Посмотрим какое место займет ГЖИ по итогам 2017 года, тогда видно будет эффективность работы нового руководителя.
    04.04.2017 19:16
    0 | 1

    • MikeH 
      Не читайте отчетов чиновников. Привыкайте оценивать происходящее по тому, что вы наблюдаете своими глазами, а не по тому, что написано в отчетах чиновников.
      04.04.2017 19:29
      0 | 0
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