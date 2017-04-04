У Госжилинспекции Тверской области новый руководитель

Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области возглавил Дмитрий Ефимов. О назначении сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании регионального правительства 4 апреля.

«Государственная жилищная инспекция – это контрольно-надзорный орган, который помимо лицензирования управляющих компаний ведет мониторинг качества предоставляемых ими услуг. ГЖИ должна занять более активную позицию в этом вопросе, нам нужна динамика», – считает Игорь Руденя.

По оценке губернатора, у вновь назначенного руководителя Госжилинспекции большой опыт работы в надзорных органах.

Дмитрий Ефимов после учебы в военном училище и прохождения службы в Вооруженных силах окончил также Тверской государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 1993 года служил в военной прокуратуре на следственных должностях, в 1999 году был назначен помощником военного прокурора, а с 1999 года по 2010 год являлся заместителем военного прокурора Тверского гарнизона. После увольнения с военной службы в 2010 году был принят на должность статс-секретаря-заместителя руководителя региональной энергетической комиссии Тверской области.

С 2012 года Дмитрий Ефимов занимал должность заместителя начальника Главного управления региональной безопасности Тверской области.



