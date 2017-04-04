В Тверьэнерго проходят соревнования профессионального мастерства

На учебно-тренировочном полигоне Калининского района электрических сетей (РЭС) в торжественной обстановке открыли соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго». Участие в соревнованиях принимают семь лучших команд тверского электросетевого комплекса.

«В тверском филиале МРСК Центра работают опытные специалисты, энергетики, которые все нештатные ситуации встречают на передовой. Завершающийся осенне-зимний период в очередной раз доказал, что с мастерством, выносливостью, профессиональным опытом персонала Тверьэнерго, нам под силу решить задачи любой производственной сложности, — отметил, открывая соревнования, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Вадим Юрченко. — В течение ближайших четырех дней бригадам предстоит пройти теоретическую и практическую проверку знаний. Уверен, каждый из вас достойно справится с этой задачей, ведь в своей профессиональной деятельности вы неоднократно находили выход из критических ситуаций».

В настоящий момент на полигоне Калининского РЭС, расположенного на территории ТЭЦ-3 в Твери, бригады Старицкого, Бежецкого, Кашинского, Торжокского, Калининского и Вышневолоцкого РЭС Тверьэнерго проходят конкурсные этапы. Среди них: «Освобождение пострадавшего (манекена) от действия электрического тока на КТП 10/0,4 кВ, оказание первой помощи с использованием манекена-тренажера, решение ситуационных задач: «Первичное подключение жилого дома от действующей ВЛ 0,4 кВ с применением гидроподъемника», «Замена дефектного изолятора 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ» и другие. Всего каждой бригаде предстоит преодолеть восемь этапов, за каждым из которых закреплен судья. Соревнования профессионального мастерства будут длиться четыре дня, после чего состоится торжественное подведение итогов. Бригада, которая победит, летом этого года будет защищать честь Тверьэнерго на соревнованиях профессионального мастерства МРСК Центра.