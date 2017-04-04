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В Тверской области у мужчины изъяли героин, марихуану и коноплю

В Тверской области у мужчины изъяли героин, марихуану и коноплю - ТИА
04 Апреля 2017 15:27
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Фоторепортаж

В Кимрах задержали 41-летнего мужчину по подозрению в сбыте наркотических средств. Оперативники задержали подозреваемого в рамках проверочной закупки на одной из улиц города.

В ходе личного досмотра  мужчины в сумке обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. В результате проведенной экспертизы установили, что это героином массой – 0.8 граммов.   

В ходе обыска, проведенного в квартире подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли бумажный сверток, внутри которого содержалось около 3 граммов героина, 56граммов «марихуаны» и семь граммов конопли. По версии следствия, вещества предназначались для дальнейшего распространения.

Возбуждены уголовные дела за сбыт и хранение наркотических средств. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Оперативники проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям на территории Тверской области, сообщает УМВД России по Тверской области

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Метки: наркотики наркоторговля
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