Внук подарил ржевитянке поездку в Пятигорск, где она не была сорок лет, и снял трогательный ролик о путешествии в молодость

Автор ролика под названием "Бабушка вернулась спустя 40 лет" - Леонид Баланев. Его 82-летняя бабушка Нина Петровна всю жизнь прожила в городе Зея в Амурской области, это в 8000 километрах от Москвы. Одним из самых ярких впечатлением в её жизни была поездка с мужем в отпуск в Пятигорск в 1977 году. Спустя четыре десятка лет внук решил подарить бабушке путешествие и... воспоминания.

Сейчас бабушка живет во Ржеве. По словам Леонида, несмотря на свой преклонный возраст, она легка на подъём. Нина Петровна приехала в Москву, а оттуда на самолёте они отправились в Пятигорск, а потом в Кисловодск. Жили они в том же санатории, который практически не изменился с тех времен, пишет www.stav.kp.ru

Вместе с внуком пенсионерка посетила Провал, Бесстыжие ванны, а также поднялась на Машук. При этом путешественники пользовались только тем видом транспорта, который был в 77-м - автобусы, электрички, такси. Правда, 40 лет назад в Пятигорске была канатная дорога, но, как и тогда, бабушка отказалась прокатиться на фуникулёре.

Нина Петровна смогла вспомнить почти все увиденные ранее достопримечательности. Но открытием для неё стали...многочисленные лестницы. Сорок лет назад они с мужем много гуляли пешком, но только сейчас, когда подниматься по ступенькам пожилой женщине стало тяжело, она с удивлением про них вспомнила.