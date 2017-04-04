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Внук подарил ржевитянке поездку в Пятигорск, где она не была сорок лет, и снял трогательный ролик о путешествии в молодость

04 Апреля 2017 15:20
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Видео

Автор ролика под названием "Бабушка вернулась спустя 40 лет" - Леонид Баланев. Его 82-летняя бабушка Нина Петровна всю жизнь прожила в городе Зея в Амурской области, это в 8000 километрах от Москвы. Одним из самых ярких впечатлением в её жизни была поездка с мужем в отпуск в Пятигорск в 1977 году. Спустя четыре десятка лет внук решил подарить бабушке путешествие и... воспоминания.

Сейчас бабушка живет во Ржеве. По словам Леонида, несмотря на свой преклонный возраст, она легка на подъём. Нина Петровна приехала в Москву, а оттуда на самолёте они отправились в Пятигорск, а потом в Кисловодск. Жили они в том же санатории, который практически не изменился с тех времен, пишет www.stav.kp.ru

Вместе с внуком пенсионерка посетила Провал, Бесстыжие ванны, а также поднялась на Машук. При этом путешественники пользовались только тем видом транспорта, который был в 77-м - автобусы, электрички, такси. Правда, 40 лет назад в Пятигорске была канатная дорога, но, как и тогда, бабушка отказалась прокатиться на фуникулёре.

Нина Петровна смогла вспомнить почти все увиденные ранее достопримечательности. Но открытием для неё стали...многочисленные лестницы. Сорок лет назад они с мужем много гуляли пешком, но только сейчас, когда подниматься по ступенькам пожилой женщине стало тяжело, она с удивлением про них вспомнила.

 

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Метки: путешествие в пятигорск 40 лет назад подарок бабушке ржевитянка пятигорск бабушка едет в пятигорск
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Комментарии (5)

  • kudimov 
    Если не читать текст, то по заголовку довольно трудно понять - что же внук подарил бабушке?)
Я сначала подумал, что путевку простроченную на 40 лет.
    04.04.2017 15:47
    0 | 11

  • flylaw 
    Очень трогательно, и с большой любовью сделан фильм. С удовольствием посмотрели всей семьёй. Спасибо! Удачи в новых творческих задумках.
    04.04.2017 16:41
    0 | 3

  • russs 
    Внучок правильный сезон для посещения выбрал.
    04.04.2017 17:06
    1 | 0

  • horton 
    Замечательный у бабушки внук. Действительно, очень трогательно...и, мне кажется, качественно снято/смонтировано с профессиональной точки зрения, но об этом скажут спецы...☺
    04.04.2017 17:10
    0 | 3

    • Uylo_Yobannen 
      А чего говорить? Уровень хорошей дипломной работы приличного киношного или журналистского ВУЗа. Не удивлюсь, если это именно она и есть.
      04.04.2017 17:32
      0 | 2
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