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За выходные в Тверской области задержали 67 пьяных водителей

04 Апреля 2017 15:15
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С 31 марта по 02 апреля 2017 года в Тверской области прошел «Контроль трезвости», по итогам которого 67 водителей был привлечены за управление автомобилями с признаками опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Если Вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких фактах по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).

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Метки: пьяный зарулем гибдд Контроль тверзвости
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Комментарии (3)

  • russs 
    Пусть в Смоленске столько задерживают, а у нас только 69!
    04.04.2017 15:26
    0 | 0

  • Житель подземелья 
    Раньше по 100+ вроде ловили. Люди стали меньше пить за рулем или у ГИБДД снизился план по отлову пьяных за рулем? В первое верится так себе, во второе - вполне, ибо видать за снижение показателей теперь премии дают.
    04.04.2017 16:28
    0 | 0

    • Бертран 
      Если всё время по 100 ловить, то профилактическая работа меркнет, а этого допускать нельзя. Гармония должна быть.
      04.04.2017 17:40
      0 | 0
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