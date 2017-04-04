За выходные в Тверской области задержали 67 пьяных водителей

С 31 марта по 02 апреля 2017 года в Тверской области прошел «Контроль трезвости», по итогам которого 67 водителей был привлечены за управление автомобилями с признаками опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Если Вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких фактах по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).