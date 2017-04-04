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Игорь Руденя поддержал марафон по сбору денег на Спасо-Преображенский Собор, пожертвовав мартовскую зарплату

04 Апреля 2017 13:46
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4 апреля в Твери по инициативе Губернатора Игоря Рудени стартовал марафон «Народный Спас» по сбору благотворительных взносов на завершение строительства Спасо-Преображенского собора. Дата начала акции приурочена к трагическому событию в истории: в ночь на 4 апреля в 1935 году собор был взорван.

Утром 4 апреля митрополит Тверской и Кашинский Виктор отслужил панихиду в часовне «Всех Тверских Святых» на Соборной площади в Твери, рядом со строящимся собором. В богослужении участвовали губернатор Игорь Руденя, члены инициативной группы, занимающейся восстановлением храма, прихожане.

4 апреля на заседании Правительства Тверской области Игорь Руденя предложил всем присутствующим принять участие в благотворительном сборе и сообщил, что сам он также не остается в стороне от марафона и отдает на Собор всю мартовскую зарплату.

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Метки: Народный Спас марафон игорь руденя мартовская зарплата спасо-преображенский собор
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Комментарии (14)

  • BARBAdos 
    лучше б на западный мост отдал, и не мартовскую зарплату, а мартовский откат...
    04.04.2017 13:54
    1 | 6

  • RSERG 
    А я вообще против этого новодела.
    04.04.2017 13:55
    0 | 8

  • oxion 
    А помоему Руденя молодец. Начал дело, помог зарплатой, показал пример.
Кто не хочет - не скидывайтесь, однако посыл в народ сделан. 
Руденя - молодец. 
А что не так? Кто нить может хотя бы часть зарплаты на церковь, мост или еще куди-нибудь? Или кто-нибудь помогает?
    04.04.2017 13:58
    5 | 0

    • BEKTOP 
      "посыл в народ сделан"- это ващще 5!
      04.04.2017 14:02
      0 | 2

    • BARBAdos 
      посыл не в народ сделан, а чинушам обл. администрации - кто не даст бабла, в отпуск пойдет в ноябре и о годовой (квартальной) премии может не мечтать...

Этот проект изначально очень спорным был, потом кризис случился, денег не хватает, начали кирпичи именные продавать  - видать все равно с финансами напряг. А церковь-долгострой в центре города точно на рейтинг положительно не повлияет, вот и засуетился Руденя...
      04.04.2017 14:08
      0 | 1

  • protivvsex 
    странный жест. евангелие читал плохо.
    04.04.2017 13:58
    0 | 1

  • BEKTOP 
    Сейчас главное думать о том, как не допустить, чтобы случившееся в 1935-м году повторилось вновь. Это наш долг.Ощущая ответственность, нам надо более трезво смотреть на вещи и задуматься, стоит ли повторять печальный опыт Росимперии? Нужно ли нам столько храмов ? Нужно ли столько попов на душу населения? Попам-задуматься о своем образе жизни и поведении. Как бы не повторить опыт 17-го и последующих годов.Все-таки как-то надо уже заниматься регулированием попов. Если забыть про совесть окончательно,   и упорно нарываться, можно теми же граблями еще раз по лбу получить.
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    04.04.2017 14:11
    0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Пожертвовал мартовскую з/плату...Резюме: Губер живёт не на одну зарплату.
    04.04.2017 14:14
    0 | 4

    • russs 
      Зачем зарплата? Область дали, и крутись, как хочешь!
      04.04.2017 14:21
      0 | 1

  • romich 
    Тупняк множится  очень быстро. Им нужно управлять.  Без попов и  депутатов никак.
    04.04.2017 14:15
    0 | 1

  • Житель подземелья 
    Экий молодец, еще и верующий оказался. Не, попам на новодел ни копейки, пусть лучше по деревням и весям старые храмы и церкви восстанавливают, а то как в центре города новье строить - так они первые, а как в деревне где восстановить - днем с огнем не сыскать.
Кстати, когда там новый рейтинг?
    04.04.2017 14:27
    0 | 0

  • Virtue_to_Vice 
    Я бы тоже с радостью пожертвовал зарплату на собор - на его демонтаж.
    04.04.2017 14:37
    1 | 2

    • protivvsex 
      его надо сносить за счет разрешителей.
      04.04.2017 14:45
      0 | 0

  • Proletary 
    При другом строе он с теми же словами пожертвовал бы зарплату на взрывчатку для храма.
    04.04.2017 14:43
    0 | 0
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