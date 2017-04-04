Игорь Руденя поддержал марафон по сбору денег на Спасо-Преображенский Собор, пожертвовав мартовскую зарплату

4 апреля в Твери по инициативе Губернатора Игоря Рудени стартовал марафон «Народный Спас» по сбору благотворительных взносов на завершение строительства Спасо-Преображенского собора. Дата начала акции приурочена к трагическому событию в истории: в ночь на 4 апреля в 1935 году собор был взорван.

Утром 4 апреля митрополит Тверской и Кашинский Виктор отслужил панихиду в часовне «Всех Тверских Святых» на Соборной площади в Твери, рядом со строящимся собором. В богослужении участвовали губернатор Игорь Руденя, члены инициативной группы, занимающейся восстановлением храма, прихожане.

4 апреля на заседании Правительства Тверской области Игорь Руденя предложил всем присутствующим принять участие в благотворительном сборе и сообщил, что сам он также не остается в стороне от марафона и отдает на Собор всю мартовскую зарплату.