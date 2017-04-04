Ряд домов в Заволжье - без отопления и горячей воды

4 апреля в Заволжском районе идут работы по устранению повреждения на магистральной теплосети. Во время проведения ремонта в ряде жилых домов по улицам Волынская, Екатерины Фарафоновой, Зинаиды Коноплянниковой, М. Румянцева, Мусорского и бульвару Шмидта временно отключены отопление и горячая вода. Возобновление теплоснабжения планируется не позднее чем через сутки с момента отключения.

Одновременно «Тверская генерация» проводит ремонтные работы на муниципальных теплосетях на Сахаровском шоссе. В отдельных домах по улицам Осипенко 2-я, Серова, Серова 2-я, Силикатная 1-я, Силикатная 2-я и Туполева тоже отключено отопление.

В связи с заменой неисправной задвижки на теплосетях по улице Томского, в нескольких домах на ближайших улицах в течение сегодняшнего дня будет отключено отопление.

Кроме того, до 16:00 запланированы ремонты центральных тепловых пунктов. На это время в ряде домов по лицам Зинаиды Коноплянниковой, Мичурина, Дачная, Хрустальная, Комсомольскому проспекту и бульвару Шмидта будет отключено отопление и горячее водоснабжение.