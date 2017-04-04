Детский сад в посёлке Хотилово должны открыть к 1 сентября

В поселке Хотилово Бологовского района будет создан единый образовательный комплекс, который объединит школу, детский сад и ряд спортивных объектов.

Решение о строительстве детского сада в Хотилове было принято в апреле прошлого года (сейчас местное дошкольное учреждение расположено в приспособленном помещении жилого дома). Проект поддержала компания «Роснефть», с которой Правительство Тверской области подписало соглашение о сотрудничестве.

К 1 сентября сад должен быть готов к работе. Это касается здания и помещений учреждения, а также лицензирования и формирования штата сотрудников. Как сообщил глава Бологовского района Александр Козлов, сейчас в новом детском саду ведется внутренняя отделка, подключение к электроснабжению. При наступлении подходящих погодных условий начнутся работы по обустройству наружных сетей.

Помимо детского сада на 100 мест, в проекте заложено строительство двухэтажного здания с бассейном и дополнительными помещениями для занятий. Также предусмотрен капитальный ремонт фасадов и кровли расположенной рядом школы. В образовательный комплекс включены спортивные объекты: поле для мини-футбола, игровая площадка.