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Детский сад в посёлке Хотилово должны открыть к 1 сентября

04 Апреля 2017 12:08
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В поселке Хотилово Бологовского района будет создан единый образовательный комплекс, который объединит школу, детский сад и ряд спортивных объектов.

Решение о строительстве детского сада в Хотилове было принято в апреле прошлого года (сейчас местное дошкольное учреждение расположено в приспособленном помещении жилого дома). Проект поддержала компания «Роснефть», с которой Правительство Тверской области подписало соглашение о сотрудничестве.

К 1 сентября сад должен быть готов к работе. Это касается здания и помещений учреждения, а также лицензирования и формирования штата сотрудников. Как сообщил глава Бологовского района Александр Козлов, сейчас в новом детском саду ведется внутренняя отделка, подключение к электроснабжению. При наступлении подходящих погодных условий начнутся работы по обустройству наружных сетей.

Помимо детского сада на 100 мест, в проекте заложено строительство двухэтажного здания с бассейном и дополнительными помещениями для занятий. Также предусмотрен капитальный ремонт фасадов и кровли расположенной рядом школы. В образовательный комплекс включены спортивные объекты: поле для мини-футбола, игровая площадка.

 

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Метки: хотилово детский сад в хотилово
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Комментарии (1)

  • aldan 
    Только что пришло сообщение, что члены Правительства, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, а также муниципальных образований приняли совместное решение добровольно перечислить все свои коррупционные накопления, полученные в период с 2000 по 2016 годы включительно, на строительство новых детских садов, школ, поликлиник, больниц и других объектов социальной инфраструктуры России.
    04.04.2017 12:50
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