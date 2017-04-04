Более 30 экипажей самолетов подняты по тревоге и готовятся к вылетам на оперативные аэродромы

Тверская область принимает участие в летно-тактическом учении с авиационными полками оперативно-тактической авиации Западного военного округа. Как сообщает министерство обороны РФ, более 30 экипажей самолетов Су-34, Миг-29СМТ и Миг-31БМ подняты по тревоге и готовятся к вылетам на оперативные аэродромы базирования.
В течение четырех дней летчики будут выполнять задания как одиночно, так и в составе эскадрилий. Экипажи истребителей и бомбардировщиков выполнят пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР), будут стрельбы из 30-мм пушки ГШ-30 и бомбометание учебных и штатных бомб П50Т и ФАБ500 по различным целям.
Учение завершится 7 апреля. В нем примет участие около 300 военнослужащих, будет задействовано шесть военных аэродромов и два авиационных полигона в Тверской и Воронежской области.
Комментарии (23)
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DimonMMK
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Paul_Moriarty
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kudimov
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