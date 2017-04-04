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Более 30 экипажей самолетов подняты по тревоге и готовятся к вылетам на оперативные аэродромы

Более 30 экипажей самолетов подняты по тревоге и готовятся к вылетам на оперативные аэродромы - ТИА
фото mil.ru
04 Апреля 2017 12:15
Автор:

Тверская область принимает участие в летно-тактическом учении с авиационными полками оперативно-тактической авиации Западного военного округа. Как сообщает министерство обороны РФ, более 30 экипажей самолетов Су-34, Миг-29СМТ и Миг-31БМ подняты по тревоге и готовятся к вылетам на оперативные аэродромы базирования.

В течение четырех дней летчики будут выполнять задания как одиночно, так и в составе эскадрилий. Экипажи истребителей и бомбардировщиков выполнят пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР), будут стрельбы из 30-мм пушки ГШ-30 и бомбометание учебных и штатных бомб П50Т и ФАБ500 по различным целям.

Учение завершится 7 апреля. В нем примет участие около 300 военнослужащих, будет задействовано шесть военных аэродромов и два авиационных полигона в Тверской и Воронежской области.

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Метки: боевая тревога летно-тактические учения министерство обороны
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Комментарии (23)

  • Proletary 
    Есть тут авиаторы? ФАП500 - это фельдшерско-акушерский пункт или о чем я не подумал?
    Прикрепленные изображения:
    04.04.2017 12:40
    1 | 6

    • Mitrij 
      Моего полку прибыло?
      04.04.2017 12:47
      0 | 3

      • Proletary 
        Уже 500 последователей вашей доктрины.
        04.04.2017 13:10
        0 | 0

        • Mitrij 
          Поименно пожалуйста.
          04.04.2017 13:17
          0 | 0

    • peshehod 
      Это 1 бомба = 500 фельдшерских пунктов.
      04.04.2017 14:11
      0 | 1

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    ФАБ500...  Если снова на наш полигон кидать будут, опять полночи дом будет подпрыгивать . Задолбали уже своими учениями. Бабка войну каждый раз вспоминает и заснуть не может.
    04.04.2017 13:00
    2 | 3

    • bae99 
      Вова никак не наиграется... Питер ему пукан разорвал...
      04.04.2017 13:05
      2 | 2

      • hell 
        Сейчас учения проходят не только в авиации, никак это не связано с событиями в Питере... А ТИА любит названием новости напугать... По тревоге подорвать военных на учения- это норм... У самой супруг сегодня в 5 утра улетел из дома по тревоге...
        04.04.2017 13:31
        1 | 1

        • Paul_Moriarty 
          Зря! Ох, зря вы это здесь написали!
Или совсем не зря? ;)
          04.04.2017 13:34
          0 | 3

          • hell 
            У волшебников тоже бывают учения...)))
            04.04.2017 13:43
            1 | 1

          • Proletary 
            Возвращается муж из командировки...?
            04.04.2017 14:05
            0 | 3

        • kudimov 
          Хелли, можа его ему и не надо было?) Можа просто упорхнул под видом учений?) Волшебники - они такие...)
Я вот тоже решил учения провести, примете участие?) Если да, то вечером у "Карасей")
          04.04.2017 13:46
          0 | 4

          • Paul_Moriarty 
            Прошло всего 15 минут! И вот он наш поэт-ловелас во всей красе нарисовался!
            04.04.2017 13:47
            0 | 3

            • kudimov 
              Ревнуете, профессура?) Пусть Хелли выбирает: либо со мной отдыхать, либо с Вами по городу мотаться, аварии комментировать))
              04.04.2017 13:51
              0 | 3

              • hell 
                Какое там ревнует?! Он давича добровольно отказался от знакомства со мной, ссылаясь на наличие при мне волшебника и Кудимова на сайте...)))
                04.04.2017 13:57
                0 | 3

                • kudimov 
                  Не добавил, что лучше волшебник в руках, чем Кудимов в небе?)
                  04.04.2017 14:02
                  0 | 3

              • Paul_Moriarty 
                Как бы Хелли не растерялась от такого изобилия вариантов: либо поспать на плечике (вы же про этот отдых, да?), либо по городу умотаться. Даже не знаю, какое предложение более соблазнительно.
                04.04.2017 14:08
                0 | 0

                • hell 
                  Поль,можно же сначала умотаться по городу, а потом на плечике поспать-отдохнуть...)))
                  04.04.2017 14:25
                  0 | 1

                  • Paul_Moriarty 
                    А можно и наоборот.
Это называется: "за любой кипиш, кроме голодовки!"
                    04.04.2017 14:45
                    0 | 0

          • hell 
            Кудимов, я бы с удовольствием,но  вечером дите на мне, какие уж там Караси?!) Дом-работа-садик-подготовительная школа-дом... и опять по кругу...)))
            04.04.2017 13:50
            0 | 2

            • kudimov 
              Оставим гувернантке, а сами погуляем)
              04.04.2017 13:51
              0 | 1

              • hell 
                Обещаю подумать над этим)))
                04.04.2017 13:54
                1 | 2

                • kudimov 
                  Ок) Все, прекращаю "затяжной" диалог, Вектор ругается)))
Хотя сами с Гошей друг другу затяжную ересь пишут в каждой теме)
                  04.04.2017 14:01
                  0 | 2
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