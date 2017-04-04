В Твери прошла панихида в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге

4 апреля в часовне во имя всех Тверских святых на Соборной площади состоялась панихида по жертвам трагедии в метро Санкт-Петербурга, произошедшей накануне. Память погибших почтили губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители городских властей, жители Твери. Богослужение провёл Митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

Взрыв в метрополитене унёс жизни 11 человек, в списке пострадавших — несколько десятков имён.

- Мы видим, что даже в мирной жизни могут случиться такие события, чудовищные злодеяния, в результате которых гибнут люди. Сегодня мы отдали свой христианский долг тем, кто ушёл из жизни, сказал Игорь Руденя.

Участники панихиды вспоминали ещё одно трагическое событие: в 1935 году, в ночь с 3 на 4 апреля, был уничтожен Спасо-Преображенский собор — одна из главных православных святынь столицы Верхневолжья. На протяжении многих веков он являлся центром духовной жизни всей тверской земли.