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В Твери прошла панихида в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге

В Твери прошла панихида в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге - ТИА
04 Апреля 2017 11:38
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Фоторепортаж

4 апреля в часовне во имя всех Тверских святых на Соборной площади состоялась панихида по жертвам трагедии в метро Санкт-Петербурга, произошедшей накануне. Память погибших почтили губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители городских властей, жители Твери. Богослужение провёл Митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

Взрыв в метрополитене унёс жизни 11 человек, в списке пострадавших — несколько десятков имён.

- Мы видим, что даже в мирной жизни могут случиться такие события, чудовищные злодеяния, в результате которых гибнут люди. Сегодня мы отдали свой христианский долг тем, кто ушёл из жизни,  сказал Игорь Руденя.

Участники панихиды вспоминали ещё одно трагическое событие: в 1935 году, в ночь с 3 на 4 апреля, был уничтожен Спасо-Преображенский собор — одна из главных православных святынь столицы Верхневолжья. На протяжении многих веков он являлся центром духовной жизни всей тверской земли.

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Метки: панихида соборная площадь игорь руденя митрополит виктор взрывы в метро теракт
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Комментарии (6)

  • uabumoderoff 
    А когда Грачья Арутюнян 18 человек убил панихиды не было...
    04.04.2017 12:09
    3 | 2

  • VladislaV 
    Чую, церковь более востребованный объект, нежели мед универ через дорогу.
    04.04.2017 12:22
    1 | 4

  • Beqbmak 
    А что за полковник Кудасов рядом с барином стоит?
    04.04.2017 12:22
    0 | 2

    • VladislaV 
      ))
      04.04.2017 12:43
      0 | 0

  • russs 
    Кому - беда, а кому и панихида.
    04.04.2017 12:48
    0 | 2

  • antiER 
    А народу то сколько! Сразу видно тема не безразлична.
    04.04.2017 13:43
    0 | 0
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