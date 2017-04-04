ТХК приглашает болельщиков и всех любителей хоккея на закрытие сезона

9 апреля, в 16:00 во Дворце Спорта "Юбилейный" состоится закрытие сезона ТХК. В программе - конкурсы на льду, в которых будут участвовать дети-воспитанники хоккейной школы Твери и игроки ТХК. В 17:00 стартует матч между командами ТХК и "Болельщики ТХК". По окончании матча состоятся автограф- и фото-сессии.

На мероприятии будет присутствовать председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей Александрович Решетов.

Вход свободный.