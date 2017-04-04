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В Старице мужчина напал на фельдшера скорой помощи

04 Апреля 2017 10:58
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На жителя Старицы было заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

1 января этого года около 23 часов 30 минут мужчина находился в помещении приемного покоя ГБУЗ «Старицкая ЦРБ». Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он толкнул фельдшера скорой помощи, от чего она ударилась спиной об стену.

Затем схватил ее двумя руками за шею и угрожал убить.

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев.

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Метки: напал на врача напал на фельдшера нападение на медиков
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Комментарии (10)

  • Leandr 
    ТИА, что у  вас за дурные манеры обсирать людей не говоря о том, как и чем их спровоцировали.
Я уже рассказывал, как однажды сходил в Южном в поликлинику №7 от шестой горбольницы. Там в регистратуре такие суки работают, что от убийства на почве внезапно вспыхнувшей неприязни их спасло только мое хорошее воспитание. А мог бы взять обеих и башкой о башку стукнуть, и тем самым избавил бы целый микрорайон сразу от двух сучек.
Ради интереса, съездите, посмотрите на них, уверяю, это будет самый крутой материал за целую пятилетку.
    04.04.2017 11:06
    2 | 3

  • MikeH 
    А вот если бы вместо фельдшера был судья - хулиган получил бы такой же легкий срок?
    04.04.2017 11:07
    2 | 6

    • Proletary 
      Ну вы прям как маленький.
УК РФ, Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа
 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность -
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.
      04.04.2017 11:13
      0 | 8

  • Leandr 
    Скорей всего, фельдшерице бы отрезали часть языка.
    04.04.2017 11:11
    0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Быдло ОМС-ное. Так и живём.
    04.04.2017 11:14
    0 | 3

  • Leandr 
    На хер такие новости писать? ТИА, вы или разбирайтесь в ситуации или отсеивайте сообщения.
    04.04.2017 11:33
    1 | 3

    • Добрая Мышь 
      судя по вашей реакции это вы и были
      04.04.2017 12:57
      0 | 5

      • Leandr 
        А Шиза Ивановна, опять трусами пришла махать?
        04.04.2017 13:35
        0 | 2

        • Добрая Мышь 
          я по принципу живу - грешно на больных обижаться. вы б сходили к врачу-то, мож таблеточку какую пропишет, тяжело как-то у вас весеннее обострение проходит
          04.04.2017 13:45
          2 | 0

  • Mitrij 
    Кащенитов на вас не хватает.
    04.04.2017 12:56
    0 | 2
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