В Старице мужчина напал на фельдшера скорой помощи

На жителя Старицы было заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

1 января этого года около 23 часов 30 минут мужчина находился в помещении приемного покоя ГБУЗ «Старицкая ЦРБ». Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он толкнул фельдшера скорой помощи, от чего она ударилась спиной об стену.

Затем схватил ее двумя руками за шею и угрожал убить.

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев.