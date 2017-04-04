В Старице мужчина напал на фельдшера скорой помощи

На жителя Старицы было заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством».
1 января этого года около 23 часов 30 минут мужчина находился в помещении приемного покоя ГБУЗ «Старицкая ЦРБ». Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он толкнул фельдшера скорой помощи, от чего она ударилась спиной об стену.
Затем схватил ее двумя руками за шею и угрожал убить.
Как сообщает прокуратура Тверской области, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев.
Комментарии (10)
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Mitrij
04.04.2017 12:56
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