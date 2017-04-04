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Тверь присоединится ко Всеобщему "Хастл-Флешмобу" в честь Дня Победы

04 Апреля 2017 10:38
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Видео

9 мая во многих городах России пройдёт необычная социальная акция "Хастл-Флешмоб". Участники  будут танцевать под песню из кинофильма «Небесный тихоход» - «Первым делом — самолёты», (автор слов -  Алексей Фатьянов, композитор - Василий Соловьёв-Седой). На сегодняшний день подтвердили свое участие в этом году уже 35 городов, включая Тверь.

Проект социальный, проводится исключительно по инициативе как организаторов, так и участников.  Он посвящен Победе народов СССР в Великой Отечественной и Второй Мировой войне.  Кроме того, мероприятие направлено на сохранение песен военных лет и развитие культуры парных танцев в России. 

Для участия во флеш-мобе нужно записаться во встрече мероприятия и выучить несложные танцевальные движения. Принять участие в акции может любой желающий, потому что хастл прост в освоении в любом возрасте, и его можно танцевать без специальной подготовки и опыта.

Первый раз «Всероссийский хастл-флешмоб» состоялся в 2015 году в честь 70-летия Великой Победы. Более 800 участников из 25 городов танцевали хастл под музыкальную композицию «Катюша». В 2016 году для флешмоба выбрали песню «Смуглянка-молдаванка».

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Метки: танцевальный флеш-моб день победы 9 мая Хастл-Флешмоб
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Комментарии (26)

  • russs 
    Первым делом мы испортим самолёты,
А флешмоберов, флешмоберов - потом.
    04.04.2017 11:01
    1 | 8

  • MikeH 
    Мля...
    04.04.2017 11:08
    0 | 5

  • Dobry кrtek 
    Чую, скоро эти дефективные флешмобнут под "Wenn Die Soldaten" или «Horst-Wessel-Lied». Не всё ли им равно под какую мелодию скакать...
    04.04.2017 11:10
    1 | 9

    • Leandr 
      У меня где-то записаны штук 150-200 немецких маршей (точное число не знаю, так как уже несколько лет не попадались на глаза). Знаете, как минимум четверть лучших советских маршей были содраны с немецких. Когда их слушаешь впервые и узнаешь сходство, впадаешь в культурологический шок, во всяком случае, наше поколение точно можно очуметь. А ихнее вряд ли, они даже ТИА перепутали с Вконтакте. Молодо-зелено. Они не виноваты, что такие глупые, у них были учителя тупые и телевидение оболванивало ежедневно.
      04.04.2017 12:59
      0 | 1

      • AlexTvr 
        Еще вопрос кого и что оболванило.
Ихнее - это шедевр!
Зато сразу видно, что человек несет ахинею
        04.04.2017 13:12
        0 | 0

        • Leandr 
          Вы не увидели в этом танце руку первого канала?
          04.04.2017 13:19
          0 | 0

        • Leandr 
          Хотя, если положа руку на сердце, немцы у нас тоже крысятили
          04.04.2017 13:21
          0 | 0

          • Proletary 
            Кстати, интересно. Я ни одного примера не знаю.
            04.04.2017 13:51
            0 | 0

            • Leandr 
              Хотел по-быстрому у себя найти похожие, но разве в такой свалке можно что-то найти? Попробовал поискать в ин-те, но сразу того сайта, который нужен, найти не удалось (может, православные вьюноши из "Безопасного интернета") снесли, а может просто не удалось найти. Попробуйте сами поискать, наберите в поиске что-то вроде "Сходство советских и немецких маршей". Выскакивает множество страничек, но они сильно захламлены, придется дополнительно искать.
Вообще, у нас очень много общего с немцами, гораздо больше, чем мы знаем, поэтому, когда оказывается, что у нашей Красной Армии даже нашивка была в виде свастики, то глаза на лоб лезут.
              04.04.2017 14:40
              0 | 0

  • TVERSKOY_SK 
    Бредовое и мерзкое название мероприятия.
    04.04.2017 11:12
    1 | 10

  • Proletary 
    Ждем тверка под "враги сожгли родную хату".
    04.04.2017 11:25
    0 | 11

  • Добрая Мышь 
    по мне так хастл и песни победы несовместимы. в том году видела танец в этой серии - и хастл изпахаблен, и песня. ну несовместимы эти вещи! https://www.youtube.com/watch?v=aJAIsRT_T-g
    04.04.2017 11:26
    0 | 7

  • blkm 
    Добрались и до всенародного праздника твари, родной русский язык совсем забыли, хотя может быть для этой парочки с видео он и не родной.
    04.04.2017 11:35
    0 | 8

    • bae99 
      Это писец, товарищи... Выкидыши 90-х совсем рыбного супа объелись...
      04.04.2017 11:40
      0 | 7

  • horton 
    Ой! Наверное, хорошо, что не в стиле strip dance?!...
    04.04.2017 11:41
    0 | 6

    • Leandr 
      Не, хорошо, что не пинап, не электросвинг, убил бы гадов.
      04.04.2017 12:25
      0 | 2

  • Инокентий 
    От названия новости чуть не бл...л , рвотные позывы... Простите.
    04.04.2017 11:52
    0 | 5

  • Dobry кrtek 
    Судя по креативной задумке, этот полухипстер на видео  должен ассоциироваться с советским солдатом, однако, кроме термина "пид.рас" на ум ничего не приходит.
    04.04.2017 12:02
    0 | 7

  • protivvsex 
    пошло все это,
    04.04.2017 12:15
    1 | 4

  • Heckfy 
    Ну назвали бы "Танец победы" или "Военный танец" - вопросов бы не было. Но в день победы над иноязычными захватчиками танцевать хаслфлешмоб - это уже как-то чересчур. Такое ощущение, что это делается не ради памяти, а ради так называемого хайпа или пиара. С другой стороны, всяко лучше, чем если бы вообще молодежь забыла эту войну, пусть хоть как умеют вспоминают.
    04.04.2017 12:31
    1 | 2

    • Leandr 
      Ну какой же это танец Победы, вы чё? Это полька-бабочка.
      04.04.2017 13:03
      0 | 1

  • Житель подземелья 
    Забавное смешение официальной госполитики в стиле "деды воевали" с современными тенденциями в умах молодежи. Если вы думаете, что дальше будет лучше - нет, дальше будет только хуже. Ибо молодняк должен выпускать куда-то свою энергию, а власть не может им ничего предложить кроме "деды воевали" и "мир от фашизма спасли". Отсюда и идут все эти "патриотические" флешмобы, приуроченные к чему только можно. Победа в ВОВ - это навсегда, но прошло 70+ лет, может пора все же какую-нибудь новую повестку дня внести? И смотреть все же в будущее, а не вечно жить прошлым? Выросло уже не одно поколение, которое не знает, что такое серьезная война (и это реально хорошо), может пора выпускать энергию в мирное русло?
    04.04.2017 12:34
    0 | 3

  • Putnik_ru 
    Похоже, Тверь и Россию уже завоевали... А мы и не заметили, как! И теперь колонизаторы навязывают нам свой язык и свои понятия... Свои СМИ они нам уже навязали. (( Ни одного русскоязычного новостного телеканала в России уже не осталось! (( ТИА - в Госдепе зарплату получаете?
    04.04.2017 13:30
    1 | 1

    • romich 
      Хрен там. Полно нормальной молодежи,  которой эти кривляки  бесполые в подметки не годятся. Она ( нормальная молодежь)  подобные идиотизмы  не замечает.
      04.04.2017 13:43
      0 | 2

  • 100 % 
    "Принять участие в акции может любой желающий, потому что хастл прост в освоении в любом возрасте, и его можно танцевать без специальной подготовки и опыта"
Посмотрела эти "движухи", которые должны бы исполнять "фсе желающие" без подготовки и опыта. Что ж за страна у нас такая, и название - чёрт не разберёт, и движения - "самолётики", "ищем девушку", "заводим девушку в теневую позицию"... и пр.... ААААААА!!!! А танец на финале - ну треш... Особенно - "а девушки - потом", ... ручонкой так - "уйди, противный"...Ой! Ну! Тресните кто-нибудь этим инициаторам по головушке, авось какая мозгА заработает в адекватном направлении.
    04.04.2017 13:32
    0 | 2

  • Toad 
    Почему нельзя просто спокойно встретить 9-мая ? 
Зачем устраивать этот маскарад, опять начнут все ленточками обвешивать.
    04.04.2017 13:43
    0 | 3
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