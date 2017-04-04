Тверь присоединится ко Всеобщему "Хастл-Флешмобу" в честь Дня Победы

9 мая во многих городах России пройдёт необычная социальная акция "Хастл-Флешмоб". Участники будут танцевать под песню из кинофильма «Небесный тихоход» - «Первым делом — самолёты», (автор слов - Алексей Фатьянов, композитор - Василий Соловьёв-Седой). На сегодняшний день подтвердили свое участие в этом году уже 35 городов, включая Тверь.

Проект социальный, проводится исключительно по инициативе как организаторов, так и участников. Он посвящен Победе народов СССР в Великой Отечественной и Второй Мировой войне. Кроме того, мероприятие направлено на сохранение песен военных лет и развитие культуры парных танцев в России.

Для участия во флеш-мобе нужно записаться во встрече мероприятия и выучить несложные танцевальные движения. Принять участие в акции может любой желающий, потому что хастл прост в освоении в любом возрасте, и его можно танцевать без специальной подготовки и опыта.

Первый раз «Всероссийский хастл-флешмоб» состоялся в 2015 году в честь 70-летия Великой Победы. Более 800 участников из 25 городов танцевали хастл под музыкальную композицию «Катюша». В 2016 году для флешмоба выбрали песню «Смуглянка-молдаванка».