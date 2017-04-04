Тверичан приглашают научиться росписи пасхальных яиц-писанок

8 апреля в 12:00 Детский музейный центр Тверского государственного объединенного музея приглашает всех желающих научиться расписывать пасхальные яйца в необычной древней очень нарядной и яркой технике - «писанка».
Это довольно трудоемкий, но очень увлекательный процесс. С помощью специальных инструментов – «писачков» – гости мастер-класса будут воском наносить различные узоры. В старину их рисовали не только для красоты – ими как бы писали письмо тому, кому предназначалась писанка, с пожеланиями добра, здоровья, плодородия.
Мастер-класс будет интересен взрослым и детям старше 10 лет. Предварительно необходимо записаться по телефону: 45-71-76.
С собой нужно иметь:
1. белые, ровные, без трещин куриные яйца (не варить!) – 3-4 штуки, желательно предварительно их выдуть;
2. белые бумажные и текстильные салфетки;
3. рабочий фартук;
4. сменную обувь.
Адрес Детского музейного центра: ул. Советская, д. 3а
Комментарии (1)
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Leandr
04.04.2017 10:37
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