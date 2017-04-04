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Тверичан приглашают научиться росписи пасхальных яиц-писанок

04 Апреля 2017 09:50
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8 апреля в 12:00 Детский музейный центр Тверского государственного объединенного музея приглашает всех желающих научиться расписывать пасхальные яйца в необычной древней очень нарядной и яркой технике - «писанка».

Это довольно трудоемкий, но очень увлекательный процесс. С помощью специальных инструментов – «писачков» – гости мастер-класса будут воском наносить различные узоры. В старину их рисовали не только для красоты – ими как бы писали письмо тому, кому предназначалась писанка, с пожеланиями добра, здоровья, плодородия.

Мастер-класс будет интересен взрослым и детям старше 10 лет. Предварительно необходимо записаться по телефону: 45-71-76.

С собой нужно иметь:

1. белые, ровные, без трещин куриные яйца (не варить!) – 3-4 штуки, желательно предварительно их выдуть;

2. белые бумажные и текстильные салфетки;

3. рабочий фартук;

4. сменную обувь.

Адрес Детского музейного центра: ул. Советская, д. 3а

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Метки: пасха писанки пасхальные яйца мастер-класс техника писанка
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Комментарии (1)

  • Leandr 
    Как тут не вспомнить о цистерне Ларина с надписью "Пиво", предоставленной для подвоза святой воды. Весь город стоял на ушах. Как показало время, это пиар-достижение, достигнутое по-глупости, не удалось превзойти ни одному пиар-политтехнологу, даже Виктору, который по ТВ объявил, что предаст анафеме всех, кто на пасху поедет на кладбище - только опозорился - весь город поехал, никто на его заявление не обратил внимание.
    04.04.2017 10:37
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