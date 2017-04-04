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В Твери водитель сбил женщину, которая перебегала дорогу на красный свет

В Твери водитель сбил женщину, которая перебегала дорогу на красный свет - ТИА
04 Апреля 2017 09:23
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3 апреля около 20.25 в Твери на Московское шоссе в районе д. 16 кор.3 трезвый 29-летний водитель ВАЗ-21093 сбил 36–летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. С тяжелыми травмами женщина госпитализирована в медицинское учреждение. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Метки: сбили пешехода пешеход перебегал дорогу на красный свет
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Комментарии (7)

  • Paul_Moriarty 
    Две подряд новости размещены неслучайно?
    Прикрепленные изображения:
    04.04.2017 09:31
    1 | 9

  • protivvsex 
    часто вижу, как женщины шалят на красный.
    04.04.2017 10:03
    0 | 1

    • Судья 
      и не важно пешие они или за рулем!!!
      04.04.2017 10:28
      0 | 4

  • russs 
    Надеюсь, пострадавший отсудит у этой курицы денег на ремонт авто и моральный ущерб.
    04.04.2017 10:31
    1 | 6

    • Michasik 
      как он это из тюрьмы сделает?
      04.04.2017 10:46
      1 | 5

      • russs 
        Да, ещё и расходы на самого дорогого адвоката на курицу повесить.
        04.04.2017 11:04
        0 | 3

    • bublik 
      после того как оплатит лечение, если она подаст в суд. у нас к сожалению крайним остаётся водила, вне зависимости от правоты.
      04.04.2017 10:47
      0 | 7
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