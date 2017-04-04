В Твери водитель сбил женщину, которая перебегала дорогу на красный свет

3 апреля около 20.25 в Твери на Московское шоссе в районе д. 16 кор.3 трезвый 29-летний водитель ВАЗ-21093 сбил 36–летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. С тяжелыми травмами женщина госпитализирована в медицинское учреждение. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области
Комментарии (7)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
russs
04.04.2017 10:31
1
|
6
Michasik
04.04.2017 10:46
1
|
5
russs
04.04.2017 11:04
0
|
3
bublik
04.04.2017 10:47
0
|
7