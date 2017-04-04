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В Тверской области в апреле начинается сезон охоты на дичь

04 Апреля 2017 09:17
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В Тверской области открывается весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь на 10 календарных дней:

В южных районах (Андреапольский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Калининский, Кимрский, Калязинский, Конаковский, Лихославльский, Нелидовский, Оленинский, Осташковский, Ржевский, Торжокский и Торопецкий районы Тверской области) - с 15 апреля.

В северных районах (Бежецкий, Бологовский, Весьегонский, Вышневолоцкий, Кашинский, Кесовогорский, Краснохолмский, Кувшиновский, Лесной, Максатихинский, Молоковский, Пеновский, Рамешковский, Сандовский, Спировский, Старицкий, Сонковский, Селижаровский, Фировский районы и Удомельский городской округ Тверской области) - с 22 апреля.

Минприроды сообщает, что охота открыта на следующие виды птиц: глухарь и тетерев на току, вальдшнеп на вечерней тяге, селезень утки, гусь.

Разрешения на добычу на территории общедоступных охотничьих угодий Тверской области можно получить в Министерстве природных ресурсов и экологии.

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Метки: охота сезон охоты охота на дичь минприроды и экологии тверской области
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