В Тверской области в апреле начинается сезон охоты на дичь

В Тверской области открывается весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь на 10 календарных дней:

В южных районах (Андреапольский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Калининский, Кимрский, Калязинский, Конаковский, Лихославльский, Нелидовский, Оленинский, Осташковский, Ржевский, Торжокский и Торопецкий районы Тверской области) - с 15 апреля.

В северных районах (Бежецкий, Бологовский, Весьегонский, Вышневолоцкий, Кашинский, Кесовогорский, Краснохолмский, Кувшиновский, Лесной, Максатихинский, Молоковский, Пеновский, Рамешковский, Сандовский, Спировский, Старицкий, Сонковский, Селижаровский, Фировский районы и Удомельский городской округ Тверской области) - с 22 апреля.

Минприроды сообщает, что охота открыта на следующие виды птиц: глухарь и тетерев на току, вальдшнеп на вечерней тяге, селезень утки, гусь.

Разрешения на добычу на территории общедоступных охотничьих угодий Тверской области можно получить в Министерстве природных ресурсов и экологии.