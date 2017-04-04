tvernews.ru
04 апреля Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области "Фредлайнер" врезался в "Датсун", водитель легковушки погиб

В Тверской области "Фредлайнер" врезался в "Датсун", водитель легковушки погиб - ТИА
04 Апреля 2017 09:13
Автор:

Фоторепортаж

3 апреля около 18.00 на 302 км федеральной автодороги М-10 «Россия» в Вышневолоцком районе Тверской области 27-летний водитель автомобиля "Фредлайнер" с полуприцепом ехал в сторону Москвы, превысил скорость, и, чтобы "не догнать" впереди идущий автомобиль, выехал на встречку, где врезался в автомобиль "Датсун" под управлениям 55-летнего водителя. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп трасса "россия"
Смотрите также:
Комментарии (11)

  • sharmili 
    Пристегиваться у нас моветон
    04.04.2017 09:20
    6 | 5

    • Gans 
      Ремень от бокового удара не особо и поможет
      04.04.2017 10:25
      1 | 5

  • russs 
    Платон, останови фуроводов убийц!
    04.04.2017 09:42
    1 | 9

    • Sedmoy 
      Вменяемые "фуроводы" участвуют в стачке, а вероятные штрейкбрехеры людей гробят, за повышенный тариф.
      04.04.2017 09:48
      5 | 5

  • Алексей Владимирович 
    ничего не понял как не прикидывал ситуацию.у грузового повреждений нет у легкового в колесо удар и как он оказался позади грузовика?
    04.04.2017 09:47
    0 | 4

    • Paul_Moriarty 
      Удар под углом. Раскрутило.
      04.04.2017 09:59
      0 | 2

    • bublik 
      скользящий удар влево. и каждый по инерции дальше, по направлению движения. при пристёгнутом ремне и сработавшей подушке безопасности, по идее, должен был выжить. не такие уж сильные повреждения. не обращал внимания, на этих "японских калинах", есть вообще аир-бэг?
      04.04.2017 11:00
      0 | 1

      • Proletary 
        Боковые подушки только в максимальной комплектации. А фронтальная подушка в данном случае не помогла бы. Да и 55 лет тоже намекает, тут и без встречной фуры хреново.
        04.04.2017 11:08
        1 | 1

  • Proletary 
    2 года колонии-поселения, зато бампер цел.
    04.04.2017 11:01
    0 | 4

    • Net. 
      2 года-мало, человека убил! Выезжал на встречку- не мог не понимать чем это чревато! Или дурак или преступник - третьего не дано.
      04.04.2017 13:11
      1 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
116

Взрыв в Санкт-Петербурге: 10 человек погибли

2017-04-03 15:20
109

1 апреля состоится пробежка для всех желающих!

2017-03-31 18:34
91

Прилетал орёл

2017-04-03 20:18
72

1 апреля состоялась пробежка для всех желающих

2017-04-01 13:46
69

Организаторов митинга против коррупции в Твери отдадут под суд

2017-03-29 14:10
61

В Тверской области после взрыва в Санкт-Петербурге пройдут проверки

2017-04-04 06:52
58

Заведующая детским садом против фотографа: кто прав?

2017-03-28 19:35
45

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100