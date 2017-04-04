В Тверской области "Фредлайнер" врезался в "Датсун", водитель легковушки погиб

3 апреля около 18.00 на 302 км федеральной автодороги М-10 «Россия» в Вышневолоцком районе Тверской области 27-летний водитель автомобиля "Фредлайнер" с полуприцепом ехал в сторону Москвы, превысил скорость, и, чтобы "не догнать" впереди идущий автомобиль, выехал на встречку, где врезался в автомобиль "Датсун" под управлениям 55-летнего водителя. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области