В Тверской области "Фредлайнер" врезался в "Датсун", водитель легковушки погиб

3 апреля около 18.00 на 302 км федеральной автодороги М-10 «Россия» в Вышневолоцком районе Тверской области 27-летний водитель автомобиля "Фредлайнер" с полуприцепом ехал в сторону Москвы, превысил скорость, и, чтобы "не догнать" впереди идущий автомобиль, выехал на встречку, где врезался в автомобиль "Датсун" под управлениям 55-летнего водителя. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области
Комментарии (11)
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Proletary
04.04.2017 11:01
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Net.
04.04.2017 13:11
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