В Твери прошло Первенство ЦФО по вольной борьбе

С 1 по 2 апреля в Твери прошло первенство Центрального федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях приняли участие более 260 спортсменов из 14 регионов ЦФО - Тверской, Московской, Воронежской, Тульской, Брянской, Калужской, Орловской, Костромской, Рязанской, Белгородской, Ивановской, Липецкой, Смоленской и Курской областей.

Тверская сборная завоевала шесть медалей – три золота, одно серебро и две бронзы.

Золото у Анастасии Голубевой из Осташкова в весовой категории до 48 кг, Джабраила Гаджиева из Твери в весе до 58 кг и Алены Петровой из Осташкова в категории до 70 кг.

Альбина Смирнова (Осташков) в весовой категории до 65 кг стала обладательницей серебряной медали.

Бронза досталась Ивану Угарову (Тверь, 46 кг) и Марие Богруденко (Конаковский район, 46 кг). Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области