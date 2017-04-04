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В Твери прошло Первенство ЦФО по вольной борьбе

В Твери прошло Первенство ЦФО по вольной борьбе - ТИА
04 Апреля 2017 08:54
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С 1 по 2 апреля в Твери прошло первенство Центрального федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях приняли участие более 260 спортсменов из 14 регионов ЦФО - Тверской, Московской, Воронежской, Тульской, Брянской, Калужской, Орловской, Костромской, Рязанской, Белгородской, Ивановской, Липецкой, Смоленской и Курской областей.

Тверская сборная завоевала шесть медалей – три золота, одно серебро и две бронзы.

Золото у Анастасии Голубевой из Осташкова в весовой категории до 48 кг, Джабраила Гаджиева из Твери в весе до 58 кг и Алены Петровой из Осташкова в категории до 70 кг.
Альбина Смирнова (Осташков) в весовой категории до 65 кг стала обладательницей серебряной медали.
Бронза досталась Ивану Угарову (Тверь, 46 кг) и Марие Богруденко (Конаковский район, 46 кг). Сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

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Метки: вольная борьба первенство ЦФО
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