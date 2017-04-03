Жителей Твери приглашают научиться танцевать вальсы, польку, марши и экосез

4 апреля в актовом зале МГЭУ (ул.Дмитрия Донского, д.37, 4 этаж) в 18:30 вновь состоится бесплатный танцевальный мастер-класс для всех желающих. Мастер-классы проводят в преддверии Весеннего бала, главным лейтмотивом которого становится весна с только что распустившимися цветами. Бал пройдёт 9 апреля.

Обучать жителей Твери приедет Сергей Болдырев – распорядитель и организатор общественных балов по всей России. На днях, 25 марта, под его руководством состоялся бал в Эрмитаже и Владимирском дворце, на который, к слову приехала небольшая делегация из Твери.

Осваивать на интенсиве с 4 по 8 апреля горожане будут танцы из предварительной программы бала:

Блюз

Блюз-пинг

Вальс Паганини

Вальс св.Бернара

Венский вальс

Гранд-марш. Полонез

Контрданс «Вирджиния рил»

Контрданс «Рады Вас видеть»

Марш Возрождение

Марш герцога Карло

Марш Па-де-труа

Марш Рима

Медленный вальс

Парижский вальс

Полька-Тройка

Полька-Улица

Регтайм

Танго Рио

Фигурный вальс

Экосез

В связи с действующим пропускным режимом в МГЭУ организаторы просят участников мастер-класса зарегистрироваться на мастер-класс заранее. Регистрацию можно пройти по ссылке: http://goo.gl/forms/9Nz1UCyitm