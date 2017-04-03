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Жителей Твери приглашают научиться танцевать вальсы, польку, марши и экосез

03 Апреля 2017 21:08
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4 апреля в актовом зале МГЭУ (ул.Дмитрия Донского, д.37, 4 этаж) в 18:30 вновь состоится бесплатный танцевальный мастер-класс для всех желающих. Мастер-классы проводят в преддверии Весеннего бала, главным лейтмотивом которого становится весна с только что распустившимися цветами. Бал пройдёт 9 апреля.

Обучать жителей Твери приедет Сергей Болдырев – распорядитель и организатор общественных балов по всей России. На днях, 25 марта, под его руководством состоялся бал в Эрмитаже и Владимирском дворце, на который, к слову приехала небольшая делегация из Твери.

Осваивать на интенсиве с 4 по 8 апреля горожане будут танцы из предварительной программы бала:

    Блюз

    Блюз-пинг

    Вальс Паганини

    Вальс св.Бернара

    Венский вальс

    Гранд-марш. Полонез

    Контрданс «Вирджиния рил»

    Контрданс «Рады Вас видеть»

    Марш Возрождение

    Марш герцога Карло

    Марш Па-де-труа

    Марш Рима

    Медленный вальс

    Парижский вальс

    Полька-Тройка

    Полька-Улица

    Регтайм

    Танго Рио

    Фигурный вальс

    Экосез

В связи с действующим пропускным режимом в МГЭУ организаторы просят участников мастер-класса зарегистрироваться на мастер-класс заранее. Регистрацию можно пройти по ссылке: http://goo.gl/forms/9Nz1UCyitm

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Метки: обучение танцам вальсы польку марши и экосез
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