22-летнего мужчину подозревают в убийстве знакомого

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего жителя города Твери по статье "Убийство".

Установлено, что в ночь на 2 апреля 22-летний мужчина у себя в квартире на улице Фадеева в Твери находился совместно с 27-летним знакомым, после дозы алкоголя у них произошел конфликт. Подозреваемый, вооружившись ножом, нанес не менее четырех ударов знакомому. От полученных травм потерпевший скончался в машине "Скорой помощи".

Подозреваемый задержан.