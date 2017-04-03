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Жители Твери могут рассказать о ветеранах своей семьи на больших экранах на улице Трёхсвятская и у Обелиска Победы

Жители Твери могут рассказать о ветеранах своей семьи на больших экранах на улице Трёхсвятская и у Обелиска Победы - ТИА
03 Апреля 2017 18:01
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Фоторепортаж

В преддверии 9 мая тверитяне расскажут о своих воевавших родственниках с экранов на улице Трёхсвятской и около Обелиска Победы.

Ежегодно 9 мая в Твери проходит шествие «Бессмертный полк». Тысячи жителей города принимают в нём участие и несут по улицам плакаты с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. В этом году шествие также начнётся у стелы «Тверь – город воинской славы» в 15 часов и проследует к Обелиску Победы. Помимо этого у тверитян теперь есть возможность рассказать о подвигах своих победителей.

Ко Дню Победы администрация Твери запустила акцию «Наши герои». Чтобы принять в ней участие, необходимо записать видео с рассказом о воевавшем родственнике, приложить отсканированные или сфотографированные портреты и прислать на электронный адрес kinodom880@gmail.com. Видео принимаются любого качества, в том числе, снятые на мобильный телефон. По этому же адресу можно оставить заявку на участие в профессиональной съёмке, указав номер мобильного телефона. Время и место проведения съёмки будет сообщено дополнительно.

Принять участие в акции можно и целым коллективом. Преподаватель тверского театра-студии Анна Зобачева рассказала о ней своим воспитанникам. Вместе с родителями они подготовили фотографии и рассказы.

- Мне кажется, это очень важно – помнить и рассказывать другим о тех людях, которые подарили нам победу. В нашей семье мы часто вспоминаем о нашем дедушке Николае Ремизове, вместе участвуем в акции «Бессмертный полк», стараемся сделать так, чтобы дочь тоже знала о подвигах своего прадеда, хотя и не застала этого светлого человека в живых, - рассказала Татьяна Зиновьева, мама одной из девочек, принявших участие в акции.

Все ролики 9 мая появятся на экранах на улице Трёхсвятская и у Обелиска Победы, а также на тверских интернет-порталах, сообщает Управление информации Администрации города Твери

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Метки: день победы администрация твери акция «Наши герои»
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Комментарии (1)

  • Leandr 
    ТИА, я не знал, что оператор горадминистрации неприкосновенный. Я не виноват, что он дурачок, бог таким создал. И вся ихняя служба информации у меня давно на карандаше.
    03.04.2017 18:47
    0 | 0
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