В Твери прошло открытое Первенство Детской волейбольной лиги Тверской области

С 31 марта по 2 апреля в тверском «СК «Юбилейный» прошло открытое Первенство Детской волейбольной лиги Тверской области среди юношей 2003-2004 года рождения. Как сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, в играх приняли участие восемь команд из Твери, Кимр, Костромы и подмосковных Одинцово, Красногорска, Дубны и Коломны.

Итоговое распределение мест:

1 место - Одинцово

2 место - Кострома

3 место - Красногорск

4 место - Тверь (ГБУ «СШОР по игровым видам спорта»)

5 место - Дубна

6 место - Тверь (МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер»)

7 место - Коломна

8 место - Кимры (ГБУ «СШОР по игровым видам спорта»).