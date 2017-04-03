В Твери прошло открытое Первенство Детской волейбольной лиги Тверской области

С 31 марта по 2 апреля в тверском «СК «Юбилейный» прошло открытое Первенство Детской волейбольной лиги Тверской области среди юношей 2003-2004 года рождения. Как сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, в играх приняли участие восемь команд из Твери, Кимр, Костромы и подмосковных Одинцово, Красногорска, Дубны и Коломны.
Итоговое распределение мест:
1 место - Одинцово
2 место - Кострома
3 место - Красногорск
4 место - Тверь (ГБУ «СШОР по игровым видам спорта»)
5 место - Дубна
6 место - Тверь (МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер»)
7 место - Коломна
8 место - Кимры (ГБУ «СШОР по игровым видам спорта»).
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