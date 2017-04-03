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В суд передали дело подростка, обвиняемого в жестоком убийстве и пытках своей малолетней сестры

03 Апреля 2017 17:10
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Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершил расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя города Твери, обвиняемого в жестоком убийстве своей малолетней сестры (п.п. «в», «ж», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

14 августа 2016 года в следственный отдел из полиции поступило сообщение, что в квартире одного из домов по улице Склизкова Твери, врачи скорой помощи обнаружили тело 13-летней девочки с криминальными травмами: ожогами и кровоподтеками. По подозрению в совершении преступления были задержаны 35-летняя мать погибшей девочки и 25-летний сожитель женщины. Оказалось, что в истязаниях и убийстве ребёнка принимал участие также её несовершеннолетний брат..

Как выяснили следователи, вечером 13 августа и в ночь на 14 августа прошлого года пьяные мать и отчим, совместно с несовершеннолетним сыном женщины, поочередно наносили малолетней девочке удары брючным ремнем по голове и телу. Также мужчина поливал ребенка кипятком из чайника, чтобы привести ее в сознание. Чуть позже, обнаружив, что жертва не подает признаков жизни, злоумышленники вызвали скорую медицинскую помощь, однако врачи констатировали смерть. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти стали травматический шок от термических ожогов и тупая травма тела.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого было выделено в отдельное производство, а в отношении матери погибшей девочки и сожителя женщины ранее направлено в суд, где сейчас рассматривается по существу. Дело подростка теперь тоже передаётся в суд.

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Метки: жестокое убийство убийство ребёнка забили ремнём до смерти поливали кипятком убийство девочки в твери
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