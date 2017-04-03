В Твери обсуждают создание муниципальной службы эвакуации

На сайте Администрации Твери опубликовано распоряжение №207 «О создании рабочей группы по организации муниципальной службы эвакуации транспортных средств». На заседании рабочей группы планируется обсудить целесообразность и экономическую эффективность создания такого МУПа. Ответственность за создание рабочей группы возложили на заместителя Администрации Твери по вопросам благоустройства и дорожного хозяйства Юрия Жуковина. Сейчас тверские машины эвакуируют на частную штрафстоянку, расположенную в Больших Перемерках, д.6 строение 1.