tvernews.ru
03 апреля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери обсуждают создание муниципальной службы эвакуации

03 Апреля 2017 17:05
Автор:

На сайте Администрации Твери опубликовано распоряжение №207 «О создании рабочей группы по организации муниципальной службы эвакуации транспортных средств».  На заседании рабочей группы планируется  обсудить целесообразность и экономическую эффективность создания такого  МУПа. Ответственность за создание рабочей группы возложили на заместителя Администрации Твери по вопросам благоустройства и дорожного хозяйства Юрия Жуковина. Сейчас тверские машины эвакуируют на частную штрафстоянку, расположенную в Больших Перемерках, д.6 строение 1.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: муп эвакуация транспорта муниципальная служба эвакуации Жуковин
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
116

1 апреля состоится пробежка для всех желающих!

2017-03-31 18:34
91

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
77

Взрыв в Санкт-Петербурге: 10 человек погибли

2017-04-03 15:20
73

1 апреля состоялась пробежка для всех желающих

2017-04-01 13:46
69

Организаторов митинга против коррупции в Твери отдадут под суд

2017-03-29 14:10
61

Заведующая детским садом против фотографа: кто прав?

2017-03-28 19:35
45

Умер Марк Хасаинов

2017-04-02 14:12
43

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100