В Тверской области за убийство мужчину приговорили к 11 годам колонии

Следователи выяснили, что потерпевший после освобождения из мест лишения свободы пришел в гости к соседу, который в ходе распития спиртного, вспомнив прошлые обиды и личные неприязненных отношения, свалил с ног потерпевшего, а затем нанес множественные удары ножом в жизненно важные органы. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Бежецкий городской суд, поддержав мнение государственного обвинителя, с учетом данных о личности подсудимого, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, приговорил 36-летнего местного жител к 11 годам колонии строгого режима