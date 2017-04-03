tvernews.ru
03 апреля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери обочина засосала мурманскую машину

03 Апреля 2017 15:05
Автор:

Вот такую картину сегодня наблюдали в Твери по утру. «Тойоту» с мурманскими номерами засосало в грязевую трясину на обочине. Как пишет автор фото Константин Палагин, это произошло рядом с Крупским мостом, напротив автозаправки.

Почему так произошло, остается только догадываться. В соцсетях комментаторы предположили, что водитель – не тверской, дорог наших не знает. А кто-то написал, что вполне возможно иномарка, уходя от столкновения, заехала в топь.

Фото группы «Подслушано у водителей. Тверь»

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп в твери плохие дороги дороги в твери
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • Mitrij 
    Вариант "дороги - гавно" уже не канает?
    03.04.2017 15:18
    0 | 5

  • ЯэтоЯ 
    Эвакуатор спецом вызвали? чтоб Тверским дорожникам предъявить????? 
Мурманчане не в курсе????? УДАЧИ!
    03.04.2017 15:31
    0 | 1

    • Mikhail69 
      Могло подвеску повредить. Лично видел, как у такой же короллы рулевой вырывало
      03.04.2017 16:06
      0 | 0

  • genesis 
    Это ерунда, вот в Кирове намного серьёзнее
http://coub.com/view/1cev8tq
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    03.04.2017 16:23
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
116

1 апреля состоится пробежка для всех желающих!

2017-03-31 18:34
91

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
77

1 апреля состоялась пробежка для всех желающих

2017-04-01 13:46
69

Организаторов митинга против коррупции в Твери отдадут под суд

2017-03-29 14:10
61

Заведующая детским садом против фотографа: кто прав?

2017-03-28 19:35
45

В Ржеве всем миром собрали полмиллиона на коляску близнецам-инвалидам

2017-03-31 15:00
43

Умер Марк Хасаинов

2017-04-02 14:12
42

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100