В Твери обочина засосала мурманскую машину

Вот такую картину сегодня наблюдали в Твери по утру. «Тойоту» с мурманскими номерами засосало в грязевую трясину на обочине. Как пишет автор фото Константин Палагин, это произошло рядом с Крупским мостом, напротив автозаправки.

Почему так произошло, остается только догадываться. В соцсетях комментаторы предположили, что водитель – не тверской, дорог наших не знает. А кто-то написал, что вполне возможно иномарка, уходя от столкновения, заехала в топь.

Фото группы «Подслушано у водителей. Тверь»